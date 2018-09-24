Samanyolu Haber /Gündem / BES zorunlu oluyor, 3 yıl mecburi kalış şartı var /24 Eylül 2018 08:59

BES zorunlu oluyor, 3 yıl mecburi kalış şartı var

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dair ayrıntıların da yer aldığını söyledi. Buna göre BES zorunlu hale getirilecek ve çalışanlar üç yıl boyunca sistemden çıkamayacak.

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Noyan Doğan, "YEP'te otomatik BES zorunlu oluyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Otomatik BES uygulaması zorunlu hale getirilecek" dedi.

45 yaş altı tüm çalışanların işverenleri tarafından BES'e dahil edilmesini sağlayan otomatik katılım uygulamasının 2017 yılı başında başladığını hatırlatan Doğan, "İki sene içinde 12 milyona yakın çalışan sisteme giriş yaptı, bunların yüzde 60'a yakını sistemden çıktı; 5 milyon çalışan ise kalarak, tasarruf etmeye başladı. Çıkışların bu kadar fazla oluşu ise ekonomi yönetimini memnun etmedi" diye yazdı.

Doğan şöyle devam etti:

"İşte, Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan otomatik BES'in yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecek olmasından kasıt, uygulamanın zorunlu hale getirilmesi. Malum, otomatik katılım, zorunlu bir sistem değil; isteyen dilediği zaman sistemden ayrılabiliyor. Yeni düzenleme ile çalışanlar sistemden ayrılamayacak. Ne kadar süreyle? Öğrendiğime göre üç yıl süreyle. Daha açık bir anlatımla, çalışanlar, işverenleri tarafından sisteme dahil edilecek ve üç yıl boyunca da sistemden çıkamayacak; her ay maaşlarından belli bir miktar kesilip, tasarruf için emeklilik şirketlerine gönderilecek."
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