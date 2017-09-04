Beş vekillik daha düşebilir

TBMM’nin açılmasına bir aydan daha az bir süre kalırken, yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte HDP’de dört, CHP’de ise bir milletvekili olmak üzere toplamda 5 parlamenterin TBMM üyeliğinin düşme ihtimali bulunuyor. Haklarında vekilen cezalarla ilgili istinaf mahkemesi aşaması süren HDP’li Abdullah Zeydan, Besime Konca, Çağlar Demirel ve CHP’li Enis Berberoğlu olmak üzere dört vekil bulunurken, devamsızlık yaptığı gerekçesiyle de HDP’li Leyla Zana hakkında komisyon aşaması devam ediyor. Geçen yasama yılında toplamda 4 milletvekillinin TBMM üyeliği sona ererken, 1 Ekim 2017 tarihinde açılacak TBMM’nin çalışmalarına başlamasıyla birlikte benzer durumda bulunan beş milletvekili daha bulunuyor.





HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana milletvekili yemini geçersiz olduğu için genel kurul çalışmalarına katılamıyordu. HDP’li Zana’nın milletvekili yeminini bilinçli bir şekilde tekrar etmediği için devamsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında karma komisyon süreci başlatıldı. Komisyon sürecinde milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde rapor hazırlanması ve bu raporun Genel Kurul’da benimsenmesi durumunda Zana’nın vekilliği sona erecek. HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında ise biri 5 yıl, biri 3 yıl 1 ay 15 gün olmak toplamda iki ceza bulunuyor. Her iki cezanın da istinaf mahkemesi süreci devam ediyor. Mahkemenin Zeydan hakkındaki kararı onaması durumunda Adalet Bakanlığı söz konusu kararı vekilliğin düşürülmesi talebiyle Başbakanlığa iletecek. Başbakanlık’ta hazırlanacak tezkere TBMM’ye gönderilecek. TBMM Genel Kurulu’nda tezkerenin okunmasıyla milletvekilliği sona erecek. HDP Siirt Milletvekili Besime Konca hakkında da mahkemenin verdiği 2.5 yıl ceza bulunuyor. İstinaf sürecinin ardından Konca hakkında da benzer bir süreç yaşanması ihtimali bulunuyor. Hakkında 7.5 yıl çeza bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in de aynı sürecin yaşanması bekleniyor. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da 25 yıl ceza bulunuyor. İstinaf sürecinde CHP’li Berberoğlu’nun hakkındaki cezanın kesinleşmesi durumunda vekilliğinin düşme ihtimali bulunuyor.