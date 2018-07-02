Samanyolu Haber /Eğitim / Beş tercihten biri İmam Hatip lisesi olmak zorunda /02 Temmuz 2018 12:19

Beş tercihten biri İmam Hatip lisesi olmak zorunda

Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 milyon öğrencinin tercih süreci başladı. Okul tercihlerini 2-13 Temmuz günleri arasında yapacak öğrenciler, 5 tercihten birine imam hatip lisesini yazmak zorunda.

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Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yerine getirilen ve bu yıl ilk kez uygulanan Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) 1 milyon öğrenci ter döktü. 2 Haziran'da yapılan iki oturumlu sınav öğrenciler için ağır geçerken, özellikle matematik sorularının zorluğu on binlerce adayın puanını aşağı çekti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, sınav öncesi başlayan belirsizlikler sınav sonunda da sürüyor. 

YAZMAZSAN EKRAN AÇILMAYACAK

“Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması” işlemleri e-Okul üzerinden ve ortaokul müdürlükleri üzerinden başlatıldı. Kılavuzda yer alan bir takım bilgiler kafaları karıştırdı. Kılavuzda; LGS'de derecelik alan ve ilk 120 bine giren öğrencilerin de imam hatip lisesi ve meslek lisesi tercihi yapmaları zorunlu olduğu yazıldı. 5 tercih hakkı olan ancak imam hatip lisesi tercihi yapmayan öğrencinin, nitelikli okul olarak adlandırılan ve sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacağı da belirtildi. Öte yandan kılavuzda okulların hangi puanla öğrenci alacakları bilgisi yer almadığı için ne veliler ne de okul yöneticileri sistemin nasıl işleyeceği konusunda da tam bilgi sahibi değil.
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