Beş KHK mağduru Meclis'te

24 Haziran seçimleri sürecinde konuşulan konulardan biri de KHK ile ihraç edilen isimlerin adaylıkları oldu. Evrensel’in haberine göre, KHK ile görevlerinden ihraç edilen 5 bilim adamı, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre sandıktan TBMM’nin 27. dönem milletvekili olarak çıktı.







Çoğu, imzaladıkları Barış Bildirisi sonrası KHK ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen ve kamu görevlilerinden bazıları CHP ve HDP listelerinden aday gösterilmişti. Bu adaylıklar sevinçle karşılansa da bazı kesimlerce tartışma konusu olmuş hatta bu isimlerin bazıları YSK’ye ‘aday olamazlar’ diye şikayet edilmişti. YSK bu olumsuz görüşlere katılmadı ve itirazları reddetti.





MECLİSE GİREBİLEN İSİMLER







Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu:







HDP’nin Kocaeli 1. sıradan aday gösterdiği Ömer Faruk Gergerlioğlu, %7.37 oyla meclise girdi. Gergerlioğlu, KHK ile ihraç edildiği doktorluğunun yanı sıra İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği’nin (Mazlum-Der) kurucularından.





Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu:





İbrahim Kaboğlu, CHP’nin İstanbul 1. bölgeye 1. sıradan aday gösterilmişti, dolayısıyla CHP’nin %26.44 oyla 27 vekil çıkardığı İstanbul’dan parlamentoya seçilen isimler arasına girdi. OHAL kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Marmara Üniversitesindeki görevinden ihraç edilen Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, kitapları hukuk fakültelerinde en çok okutulan bilim insanlarından.





Yrd. Doç. Dr. Sezai Temelli:





HDP’nin KHK mağduru kadrolarından biri Eş Başkan Sezai Temelli… Selahattin Demirtaş ve Filiz Koçali’nin tutuklanmasının ardından 11 Şubat 2018’de düzenlenen HDP 3. Olağan Kongresinde partisinin eş genel başkanlığı görevine seçildi. Temelli, HDP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevindeydi. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Maliye Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışan Yrd. Doç. Sezai Temelli, OHAL kapsamında yayınlanan 675 Sayılı KHK ile üniversiteden ihraç edildi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 1. sıradan aday olduğu Van’dan milletvekili seçildi.





Prof. Dr. Nazır Cihangir İslam:





CHP’nin milletvekilliği seçimleri için İstanbul 3. bölge 9. sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Cihangir İslam, KHK ile Kafkas Üniversitesindeki görevinden ihraç edilmişti. Ankara Üniversitesinde 1983’de Tıp eğitimini, 1990’da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığını tamamlayan İslam, Minnesota Üniversitesinde Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı. Hak ve Adalet Platformunun sözcüsü olan İslam, OHAL ve KHK’lerin yarattığı mağduriyetlere karşı mücadele eden isimlerden.





Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu :





HDP listelerinden meclise seçilen isimlerden biri de İstanbul 1. bölge 4. sıradan aday gösterilen Erol Katırcıoğlu. Barış Bildirisi imzacılarından Prof. Katırcıoğlu KHK ile Marmara Üniversitesindeki görevinden ihraç edilmişti.



