Samanyolu Haber /Medya / Berna Laçin'e tweet soruşturması /04 Temmuz 2018 13:41

Berna Laçin'e tweet soruşturması

Oyuncu Berna Laçin hakkında, "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı" tweeti'nden soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan oyuncu Berna Laçin hakkında, ‘halkın dini değerlerini aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlattı. Laçin, idama karşı olduğuna dair bir mesaj paylaşmış ve “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı” yazmıştı.

Türkiye’de çocuklara yönelik suçlar karşısında idam talepleri yine gündemde. Ünlü oyuncu Berna Laçin de dün akşam sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştığı bir mesaj ile söz konusu tartışmaya dahil oldu. İdamın çözüm olmadığını söyleyen Laçin şunları yazdı:

“İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!”

‘ARAPLARI KUTSAL SAYMAK NASIL BİR ANLAYIŞ?’

Laçin’in mesajına bazı kesimler tepki gösterdi. Oyuncu da yazdığı mesajı açıklama ihtiyacı duyarak şu mesajı paylaştı:

“İslamiyet ile ilgili tek kelime etmedim, kendi dinime niye laf edeyim! Deli miyim! Medine’yi bir şehir olarak söyledim! İçindeki kutsalı ayrı şehirlerin bugünkü toplum düzeni içinde yaşayanlar ayrı! Medine’de yaşayan Arapları kutsal saymak nasıl bir anlayış! Art niyetin de böylesi!”

Laçin ayrıca, “Araplar kutsal değil, biz Arap değiliz, Arabistan da bizim toprağımız değil! Kutsallar ayrı, o kutsalların bulunduğu şehirlerde bugün yaşayan insanlar ayrı” dedi.

Laçin, paylaştığı mesajı bir de Sultanahmet semti üzerinden açıkladı:

“Sultanahmet’te de çok hırsızlık oluyor dersem camiye mi küfretmiş oluyorum! Bir delirmeyin ya! Tövbe tövbe.”

‘YOĞUN TEPKİLER OLUŞTUĞUNUN TESPİTİ ÜZERİNE…’

Laçin’in bu mesajlarının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın oyuncu hakkında ‘halkın dini değerlerini aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlattığı öğrenildi. Savcılık, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Halkın dini değerlerini aşağılama” suçundan soruşturma başlattığını duyurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın imzasını taşıyan açıklama şöyle: Berna Laçin adlı sanatçının ‘@bernalacin35’ adlı Twitter hesabından 03.07.2018 günü saat 13.00 civarında halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 160. Maddesi uyarınca işin gerçeğini araştırmak üzere adı geçen hakkında, ‘halkın dini değerlerini aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılmıştır.”
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