Samanyolu Haber /Gündem / Berna Laçin'e hapis istemi /25 Temmuz 2018 10:53

Berna Laçin'e hapis istemi

Oyuncu Berna Laçin hakkında Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemleri sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan oyuncu Berna Laçin hakkında, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Laçin'in '@bernalacin35' adlı Twitter hesabından 3 Temmuz'da halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının, bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespit edildiği belirtilmişti.
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