Berna Laçin'e hapis istemi

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemleri sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan oyuncu Berna Laçin hakkında, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Laçin'in '@bernalacin35' adlı Twitter hesabından 3 Temmuz'da halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının, bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespit edildiği belirtilmişti.