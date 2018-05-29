Samanyolu Haber /Dünya / Berlusconi yeniden sahnede /29 Mayıs 2018 12:34

Berlusconi yeniden sahnede

İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi son seçimlerde yüzde 37 oranında oy alan merkez sağ ittifakın parçası olarak gelecek seçimlere katılmaya açık olduğunu söyledi.

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Berlusconi yaptığı açıklamada, partisi Forza Italia ile sağ kanat Lig ve daha küçük olan Brother of Italy partisinin beraber seçim yarışına girmesinin dışında başka bir çözüm düşünemediğini kaydetti.

Milano Mahkemesi, vergi usulsüzlüğünden mahkumiyet kararı nedeniyle Mart ayındaki seçime katılmayan Berlusconi’nin yeni seçimlere katılabileceğine hükmetti.

Berlusconi ayrıca Forza Italia’nın milletvekillerinin cumhurbaşkanı tarafından gelecek seçimlere kadar başbakan atanan Carlo Cottarelli liderliğindeki hükümeti desteklemeyeceklerini de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella hükümeti kurma görevini ekonomist Carlo Cattarelli’ye vermişti.

Cattarelli’den ülkeyi muhtemelen yaz mevsimi sonrası erken seçime götürecek tarafsız bir hükümet kurması bekleniyor.

4 Mart günü yapılan seçimlerde en fazla oyu 5 Yıldız Hareketi aldı. 5 Yıldız Hareketi, hükümeti kurmak üzere sağ kanadın lider partisi Lig ile anlaşmaya vardı. Ancak Cumhurbaşkanı Mattarella, koalisyonun Maliye Bakanı adayı Paolo Savona’yı, Euro karşıtı olduğu gerekçesiyle veto etti. Koalisyon da başka bir isim belirlemeyi reddedince Başbakan adayı Giuseppe Conte Pazar akşamı hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı'na iade etti.

Eski bir Uluslararası Para Fonu (IMF) çalışanı olan Cottarelli Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın ülkeyi erken seçimlere götürecek hükümet kurma önerisini kabul ettiğini belirtti.

İtalya’da 4 Mart’taki seçimlerden bu yana ülkede zorlu bir siyasi süreç yaşanıyor. Uluslararası yatırımcılar da İtalya’ya yatırım yapma konusunda çekinceli davranıyor.

Gösteri çağrısı

Bu arada 5-Yıldız Hareketi’nin lideri İtalyanlara cumhurbaşkanının kararını şiddet içermeyen gösterilerle protesto etmelerini istedi.

Luigi Di Maio, İtalyanlardan kendi liderlerini seçme hakkında ısrarcı olmalarını istedi ve sosyal medya kampanyası çağrısı yaptı.

Di Maio’ya göre Cumhurbaşkanı Mattarella’nın yaptığı İtalyan demokrasisinin en karanlık anı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan da İtalya Cumhurbaşkanı’na destek geldi.

Macron, İtalya’nın saygı duydukları Avrupa projeleri için ihtiyaç duyulan ortak olduğunu vurguladı.

Mattarella’ya desteğini sunan Macron, İtalya Cumhurbaşkanı’nın cesaret ve sorumluluk anlayışıyla anayasal ve demokratik istikrarı sağlama konusunda önünde önemli bir görevi olduğunu kaydetti.
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