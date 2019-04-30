Samanyolu Haber
Berlusconi hastanaye kaldırıldı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Dünya
/
Berlusconi hastanaye kaldırıldı
/
30 Nisan 2019 12:07
Berlusconi hastanaye kaldırıldı
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı.
SHABER3.COM
Corriere della Sera gazetesinin aktardığına göre İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi karın ağrısı şikayetiyle Milano'daki San Raffaele hastanesine kaldırıldı.
82 yaşındaki Berlusconi'nin durumu netlik kazanmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Berlusconi hastanaye kaldırıldı
Sonraki Haber >>
Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı: * “Her kim inanarak...
Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü
Rusya'nın başşehri Moskova'da havalimanına iniş yaparken alev alan uçaktaki yolculardan 13'ü hayatını...
Cep telefonu felaket getirdi
Otobüs soförü cep telefonu ile ilgilenirken kaza yaptı. Aracın güvenlik kameralarına yansıyan...
Fotoşoplu fotoğraf kullanan Melih Gökçek'ten Kaftancıoğlu'na: Bana tazminat davası aç
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu...
Arınç: İmamoğlu'nu biz büyüttük, 5 yıl sonrasının Cumhurbaşkanı adayına hazır olun
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ''Ekrem İmamoğlu'na hak kazanmadığı büyük bir popülariteyi...
Havuz medyasındaki 'Gül Kılıçdaroğlu ile yatta buluştu' haberine Gül'den 'saygısız' cevabı
AKP'nin yayın organlarından Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, geçen hafta CHP Genel Başkanı...
İşte sahurda yapılan hatalar...
Ramazan orucunda gün boyu acıkmamak için sahurda neler yapılmalı, sahurda hangi yemeklerden uzak...
AKP'nin YSK temsilcisi: Kararı çok beklemeyeceğiz
AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe...
THY'de "torpilli yolcu" rezaleti
Televizyon sunucusu Saba Tümer THY uçağında olup biteni Twitter hesabından görüntülerle...
Gönül belediyeciliğinde Ramazan öncesi kıyım!
AKP'li Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan işine son verdiği 19 kişinin haklarının 3 ay sonra...
[ANALİZ] YSK seçimi iptal ederse dolar 6,20 TL’yi geçecek
Piyasalarda 6 Mayıs depremi: Dolar 2018 yılı ekim ayından sonra yeniden 6,00 TL oldu. Euro 6,72 TL'yi...
Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray yeni lider
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek averaj...
Tweet
41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi
Game of Thrones'ta büyük hata
Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....
Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi
Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü
Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı
Cep telefonu felaket getirdi
Yaşlı kadını iten kadın polis!
Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku
Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Pelikancı' denen yazar Davutoğlu'na patladı: Düşün artık sırtımdan!
'Erdoğan YSK'dan net mesaj gelmeyince konuşmuş'
Erdoğan'a meydan okudu
Acil inişe geçen uçak alev topuna döndü
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
17:56:35