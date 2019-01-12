Samanyolu Haber /Dünya / Berlin'deki "House of One" projesinde ilerleme /12 Ocak 2019 21:50

Berlin'deki "House of One" projesinde ilerleme

Berlin'de "House of One" projesinde temel atma tarihi açıklandı. Alman hükümeti de projeye koşullu olarak 10 milyon euroluk kaynak sözü vermişti.

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Berlin'de içinde cami, kilise ve sinagog barındıracak olan "House of One" projesinin temelinin 14 Nisan 2020'de atılması planlanıyor. House of One Vakfı, projenin yapımı için toplam 43 milyon 500 bin euroya ihtiyaç olacağını belirterek şimdiye kadar tüm dünyadan toplam 8 buçuk milyon euroluk bağış toplandığını bildirdi.

Vakıf'tan yapılan açıklamada federal hükümetin de bazı koşullar altında 10 milyon euroluk kaynak taahhüdünde bulunduğu hatırlatıldı. Alman hükümeti, Berlin eyaletinden ve özel bağışlardan en az 10'ar milyon euro toplanmasını kendi katkısı için şart koşmuştu. Buna göre federal hükümet 2019 yılında 500 bin euro ödeyecek, geri kalan 9 buçuk milyon euro da yıllara dağıtılacak. House of One Vakfı, büyük miktarlarda bağış taahhüdünde bulunan çok sayıda kişinin de bulunduğunu bildirdi.

Projede Müslümanları temsil eden "Forum Dialog", Almanya'da Hizmet hareketine yakınlığı ile  biliniyor. Kuruluşun internet sayfasında, "Forum Dialog'un Fethullah Gülen'in öğretileri ve değerlerinden ilham alınarak kurulduğu, ancak hiçbir şekilde dini ya da etnik anlamda kapalı bir kuruluş olmadığı" belirtiliyor.

"House of One" projesinde haham Andreas Nachama, Protestan papaz Gregor Hohberg ve Müslüman din adamı olarak Forum Dialog'dan Kadir Sancı yer alıyor.

Sembolik yer ve tarih

Yapının temel atma tarihi olarak seçilen 14 Nisan 2020, Aydınlanma Çağı'nın önde gelen Alman temsilcilerinden Gotthold Ephraim Lessing'in "Bilge Nathan" adlı eserinin ilk kez sahnelenişinin 237'nci yıldönümüne denk geliyor. Söz konusu eserde Lessing, tek Tanrılı üç din çerçevesinde hümanizm, aydınlanma ve hoşgörü temalarını işlemişti.

Yapının inşa edilmesi öngörülen alan da sembolik anlam taşıyor. 13'üncü yüzyılda inşa edilen ve Berlin'in en eski kilisesi olma özelliği taşıyan Petri Kilisesi İkinci Dünya Savaşı'nda ağır hasar gördükten sonra Demokratik Almanya Cumhuriyeti döneminde tamamen yıkılmıştı.

Önümüzdeki aylarda eskiden kilisenin bulunduğu alanda arkeologların ön incelemelerde bulunacağı, ardından temel atma için hazırlıkların başlayacağı bildirildi.
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