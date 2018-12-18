Berlin'de Polis bir camiye operasyon yaptı

Berlin'in Wedding semtinde bulunan As-Sahaba Camii'ne sabah saatlerinde polis baskını düzenlendi. Baskının gerekçesinin olası "terör finansmanına" ilişkin yürütülen soruşturma olduğu bildirildi.





Berlin Başsavcılığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinden bu yana Berlin'de çok sayıda yere baskın düzenlendiği, As-Sahaba Camii'nin de bu yerler arasında olduğu ifade edildi. Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen As-Sahaba Camii, başkentte Selefilerin buluşma noktalarından biri olarak kabul ediliyor.