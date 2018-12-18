Samanyolu Haber /Gündem / Berlin'de Polis bir camiye operasyon yaptı /18 Aralık 2018 17:39

Berlin'de Polis bir camiye operasyon yaptı

Berlin'de Selefilerin buluşma noktalarından biri olarak tanınan bir camiye "terör finansmanı" kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde polis baskını düzenlendi.

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Berlin'in Wedding semtinde bulunan As-Sahaba Camii'ne sabah saatlerinde polis baskını düzenlendi. Baskının gerekçesinin olası "terör finansmanına" ilişkin yürütülen soruşturma olduğu bildirildi.

Berlin Başsavcılığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinden bu yana Berlin'de çok sayıda yere baskın düzenlendiği, As-Sahaba Camii'nin de bu yerler arasında olduğu ifade edildi. Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen As-Sahaba Camii, başkentte Selefilerin buluşma noktalarından biri olarak kabul ediliyor.
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