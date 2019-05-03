Samanyolu Haber /Dünya / Berlin'de en çok Muhammed ismi veriliyor /03 Mayıs 2019 22:26

Berlin'de en çok Muhammed ismi veriliyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen yıl doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildi.

SHABER3.COM

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen yıl doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildi.

Almanya için Dil Toplumu (Gfds) tarafından yapılan araştırmaya göre, Berlin'de 2018 yılında doğan 22 bin 177 erkek çocuktan 280'ine Muhammed ismi verildi. Kentte ikinci olarak 244 bebeğe Louis ve üçüncü olarak da 234 yeni doğana Emil adı konuldu.

Muhammed ismi, Bremen kentinde de en çok tercih edilen ikinci isim oldu.

Almanya genelinde Paul ve Marie isimleri öne çıkıyor

İstatistik verilerine göre, Almanya genelinde ise geçen yıl en fazla tercih edilen isim erkeklerde Paul kızlarda ise Marie oldu.

Almanya’da yaygın olan Hans, Peter, Herbert, Will gibi erkek, Helga, Betina, Steffie gibi kız adlarının yerlerini yeni yeni isimlere bıraktığı ortaya çıktı.

Norveç'in başkentinde de Muhammed ismi ilk sırada

Geçtiğimiz aylarda da Norveç İstatistik Ofisi'nin (SSB) yayımladığı rapora göre, 2018'de başkent Oslo'da doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildiği açıklamıştı.

Muhammed, 2017'de İsveç'in Malmö kentinde en çok konulan isim olurken, aynı yıl İngiltere ve Galler'de de en fazla tercih edilen isimler listesinde 10'uncu sırada yer almıştı.

Türkiye'de en çok verilen isimler: Yusuf ve Zeynep

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yayınladığı raporda, geçen yıl Türkiye'de doğan erkek çocuklarına en çok verilen ismin Yusuf olduğu belirtilmişti. Kız çocuklarınaysa en çok Zeynep ismi verildiği açıklanmıştı.

(tr.euronews.com)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Berlin'de en çok Muhammed ismi veriliyor Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:37:31