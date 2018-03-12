Berlin'de DİTİB camisi kundaklandı

Reinickendorf ilçesinde bulunan caminin din görevlisi Bayram Türk, yerel saatle 02.00 civarında camide yangın çıktığını öğrendiğini belirterek “Evden buraya geldiğimde caminin çay ocağı ve girişi yanıyordu. İtfaiye gelip yangına müdahale etmeye başlamıştı.” dedi.







İki kişinin camiye yanıcı madde atanları gördüğünü ifade ettiklerini söyleyen Türk, "Yüzleri kapalı, üç kişi oldukları ve yanıcı maddeyi atıp hemen kaçtıkları söylendi." diye konuştu. Türk, caminin yangın nedeniyle kullanılmaz halde olduğunu kaydetti. Berlin polisinden yapılan açıklamada, çay ocağının giriş kapsındaki camın kırılmasından dolayı camiye saldırı düzenlendiğinin varsayıldığı ifade edildi. Polis, soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.





Bild gazetesi ise görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberinde, kapüşonlu üç erkeğin caminin kapısından girerek içeriye bir şey fırlattığını belirtti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre ise Koca Sinan Camii, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Bu gece camimize kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Kundaklanan camimiz tamamıyla kullanılmaz hâle geldi. Her ne sebepten olursa olsun, Allah'ın evi olan camilerimize saldırı olması kabul edilemez bir durumdur" ifadesini kullandı.



