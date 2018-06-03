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Berlin'de bir katedralde polis ateş açtı: 2 yaralı
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Berlin'de bir katedralde polis ateş açtı: 2 yaralı
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03 Haziran 2018 20:08
Berlin'de bir katedralde polis ateş açtı: 2 yaralı
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir katedralde açılan ateş sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
SHABER3.COM
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir katedralde açılan ateş sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
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