Samanyolu Haber /Dünya / Berlin'de 5 yıl kira zammı yasaklandı /18 Haziran 2019 16:56

Berlin'de 5 yıl kira zammı yasaklandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yıllardan beri devam eden kira artışı sorununa çözüm bulundu. Sol partilerin kontrolündeki Berlin Senatosu, ev sahiplerinin önümüzdeki beş yıl boyunca zam yapmasını yasakladı.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de, kentin giderek popüler hale gelmesi sonucu ev kiralarının yükselmesine karşı düzenlenen protestolar kent meclisinde karşılık buldu. Berlin Senatosu, başkentte kiraların beş yıllığına dondurulması yönündeki öneriyi kabul etti.

BUGÜNDEN İTİBAREN ZAM YASAK

Berlin Senatosu’nun kabul ettiği planda, kiralara 18 Haziran’dan (bugün) itibaren beş yıllığına zam yapılmaması öngörülüyor. Böylece ev sahiplerinin yasa yürürlüğe girmeden zam yarışına girmesinin önü kapatılıyor. Yeni kararla aynı zamanda, evde tadilat yaptıkları gerekçesiyle kira zammı isteyen ev sahiplerinin de kira artırmak için resmi onay alması gerekiyor.
 
KİRALAR ALMANYA’NIN BİRLEŞMESİ SONRASI FIRLADI

Berlin’de 2008’den bu yana iki katına çıkan kiralar, bir süredir Almanya’nın en önemli tartışma konularından biriydi. Almanya’nın 1990’daki birleşmesinden bu yana diğer büyük Avrupa kentlerine kıyasla kiraların düşük olduğu Berlin, öğrenciler, sanatçılar ve müzisyenler için bir çekim merkezi haline gelmişti.

Ancak kentin kapitalizm merkezlerinden birine dönüşmesi, yüksek maaşlı iş imkânlarının artması ve son 10 yılda her yıl 40 bin kişinin taşınmasıyla, kent merkezindeki kiralar tavan yapmıştı.

REFERANDUM BASKISI SONUÇ VERDİ

Başkentteki durdurulamayan kira artışı halktan tepki çekerken, son olarak mal sahiplerini mülklerini hükümete satmak zorunda bırakabilecek bir yasa ve referandum için 70 bin imza toplanmıştı.

KARARI SOL PARTİLER ALDI

Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Linke partisinin kontrolündeki Berlin Senatosu’nda alınan karar, Almanya’nın diğer kentlerinde de yakından takip ediliyordu. Federal hükümette koalisyon ortağı olan ve son dönemde oy kaybeden Sosyal Demokrat Parti, kira zammını dondurmayı ülke çapında bir politika haline getirebileceğinin sinyalini vererek, “Bütün Almanya için bir üst sınıra ihtiyacımız var” açıklaması yapmıştı.

Berlin Senatosu şimdi, bugün alınan kararı bir yasaya dönüştürerek 15 Ekim’e kadar kent parlamentosuna gönderecek. Yasanın ocak ayında kabul edilmesi bekleniyor. Öte yandan, mal sahiplerinin Anayasa Mahkemesi nezdinde dile getirmesi beklenen itirazların sonucu da merak konusu.

Kararın açıklanmasının hemen sonrasında, Berlin’de geniş portföyü bulunan emlak şirketlerinin hisselerinde düşüş yaşandığı belirtiliyor. 
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