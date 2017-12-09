Berlin-Münih arası artık dört saat

Almanya'da Berlin-Münih arasında inşa edilen yeni hızlı tren hattı cuma günü yapılan özel sefer ve Berlin Merkez Garı'nda (Hauptbahnhof) düzenlenen törenle hizmete açıldı. Berlin'in Südkreuz Tren İstasyonu'ndan trene binen Başbakan Angela Merkez Gar'da düzenlenen törene katıldı. Merkel, törende yaptığı konuşmada hizmete giren hızlı tren hattının "hava ve kara ulaşımına kıyasla olağanüstü randımanlı ve rekabet gücünün yüksek” olduğunu söyledi.

Berlin ve Münih arasındaki yaklaşık 600 kilometrelik mesafe yeni hızlı tren sayesinde altı yerine dört saatte katedilecek. Yeni hatta trenin hızı saatte 300 kilometreyi bulacak. Yeni açılan hatta normal tarifeli seferler Pazar günü başlayacak.





Proje kararı 1991 yılında alınmıştı

Almanya Ulaştırma Bakanı Christian Schmidt de törende yaptığı konuşmada "1991 yılında başladığımız maratonun sonuna geldik” dedi. 1991 yılında Alman federal hükümeti tarafından kabul edilen proje ile ülkenin kuzey ve güneyi ile doğu ve batısı arasındaki ulaşımın iyileştirilmesi hedefleniyordu. Projenin ilk inşaatına 1996 yılında başlanmıştı.

Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn Genel Müdürü Richard Lutz, "Almanya'nın demiryolları tarihinde yeni bir dönemin başladığını” belirterek, yaklaşık 17 milyon kişinin bu yeni hattan yararlanacağını kaydetti.