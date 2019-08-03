Berlin’de ulaşım öğrencilere artık ücretsiz

Euronews’ün haberine göre, Berlin Toplu Taşıma Servisi (VBB) 6 yaş ve üzeri tüm öğrencilerin, öğrenci kartlarını göstermeleri durumunda yeni uygulamadan yararlanabileceğini, toplu taşımada bisiklet, evcil hayvan ya da 6 yaşın üzerinde bir yakınını da alabileceğini kaydetti.







Bunun yanında lise ya da üniversiteyi bitirmiş ancak kurs veya mesleki eğitimine devam eden kişilere (Azubi) de büyük bir indirim yapılarak senelik toplu taşıma servisinden 365 euroya (günlüğü 1 euro) yararlanabileceği açıklandı. Geçen sene koalisyondaki Berlin Sosyal Demokrat (SPD) ile Sol ve Yeşiller Paritsi’nin kabul ettiği yeni yasa Berlin dışındaki şehirlerde öğrenci olan gençleri de kapsıyor.





Amaç, aileleri rahatlatmak ve çevreyi korumak





VBB yaptığı basın açıklamasında bu uygulamanın ‘aileleri ve gençleri ekonomik açıdan rahatlatmak ve toplu taşımayı özendirerek çevreyi korumak’ amacını taşıdığını açıkladı.





Yeşiller Partisi’nden Senatör Regine Günther, uygulamayla ilgili yorumunda “Yeni bir çığır açtık. Artık ebeveynlerin ödediği vergiler azalıyor. Ailelerin bütçesine katkı sağlıyoruz. Bununla birlikte havaya karışan emisyon oranı da büyük oranda düşecek.” dedi.





Almanya’da Bonn, Essen, Herrenberg, Mannheim ve Reutlingen gibi büyük şehirler toplu taşıma ücretlerini büyük oranda düşürmüş, hükümet bu uygulamaya senelik 128 milyon euro destek vermişti. Monheim gibi bazı küçük şehirlerse 2020 yılında tüm vatandaşlarına toplu taşıma hizmeti veren otobüsleri ücretsiz hale getirecek.