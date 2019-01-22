Berkin Elvan'ın ailesine soruşturma

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan'a dayanışma için gittikleri Can Dündar ve Erdem Gül'ün duruşması sonrasında slogan attıkları iddiasıyla soruşturma açıldı.





soL'a konuşan Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, 'Can Dündar ve Erdem Gül'le dayanışma için duruşmaya gittik. Sonrasında basın açıklamasına katıldık. Ancak slogan atmadık. Açılan soruşturmanın bizim için bir önemi yok. Bu saatten sonra bizim bu tür şeylerden yıkılmamız, üzülmemiz söz konusu olamaz. Biz adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz.' dedi.





Elvan'ın dosyasında hiçbir polis tutuklu yargılanmazken, ailenin Can Dündar ve Erdem Gül'le dayanışma için duruşmalarına katılmaları suç sayılarak haklarında soruşturma başlatılması büyük tepki topladı