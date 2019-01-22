Samanyolu Haber /Gündem / Berkin Elvan'ın ailesine soruşturma /22 Ocak 2019 17:20

Berkin Elvan'ın ailesine soruşturma

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesine, Can Dündar ve Erdem Gül'le dayanışma için gittikleri duruşma sonrasında slogan attıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

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Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan'a dayanışma için gittikleri Can Dündar ve Erdem Gül'ün duruşması sonrasında slogan attıkları iddiasıyla soruşturma açıldı. 

soL'a konuşan Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, 'Can Dündar ve Erdem Gül'le dayanışma için duruşmaya gittik. Sonrasında basın açıklamasına katıldık. Ancak slogan atmadık. Açılan soruşturmanın bizim için bir önemi yok. Bu saatten sonra bizim bu tür şeylerden yıkılmamız, üzülmemiz söz konusu olamaz. Biz adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz.' dedi.

Elvan'ın dosyasında hiçbir polis tutuklu yargılanmazken, ailenin Can Dündar ve Erdem Gül'le dayanışma için duruşmalarına katılmaları suç sayılarak haklarında soruşturma başlatılması büyük tepki topladı
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