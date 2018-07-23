Berberoğlu'nun eşi: CHP yapmadı, AYM ve Yargıtay önünde eylemi ben kendim yapacağım

Cumartesi gününden itibaren eşi, kızı dahil kimseyle görüşmeme kararı alan ve duruşmalara çıkmamaya karar veren CHP Milletvekili, gazeteci-yazar Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu CHP yönetimine sitem ederek “Yargıdan adil karar çıkmazsa AYM ve Yargıtay önünde eylem yapacağım. AİHM’e kadar gideceğim” dedi.





Oya Berberoğlu, “Ben ne 17. Dairenin, ne de AYM’ye yapacağımız başvurunun sonucunu beklerim. 2,5 yıldır bekliyorum, daha fazla beklemeyeceğim. Ben de önümüzdeki günlerde Yargıtay’ın önüne gidip nöbet tutarım, konuşurum. Bireysel olarak bunu yapmaya karar verdim.” ifadelerini kullanarak eylem yapacağını eşine de söylediğini kaydetti.





Sözcü’den Saygı Öztürk’e açıklamalarda bulunan Berberoğlu, “Başvuru yapıldıktan sonra ne Enis’i ne de avukatları dinleyeceğim. Eylem yapacağım o kadar. Çünkü yeterince bekledim, artık yeter.” diyerek şöyle devam etti:





– Gazeteci olarak birçok insanın davalarını yıllarca izledim. 15 Temmuz’u da çok sıcak yaşadım, insanlarımızın şehit edilmesine kahroldum. Bu süreçte kendi başımıza gelenler için de kahroluyorum.





‘HAK SAVAŞÇISI İNSANLARIZ’





– Enis Berberoğlu, milletvekili değilken, kendisine sorulan soruya, “Evet bu haberdi, ben de olsam bunu gazeteye koyardım” dediği için tutuklandı. Dosyada başka hiçbir delil yok. Fakat delilsiz vaziyette 14 aydır hapishanede tutuyorlar. ‘Kaçma şüphesi’ diyorlar. Bu adam suçlu mu kaçsın?





– Biz başkaları gibi değiliz. Direnerek, savaşarak haksız alıkoymanın giderilmesi için çabalayacağız. İnşallah, Yargıtay 17. Daire, Anayasayı uygular, hukukun üstünlüğünü gözetir. Yahut da AYM gereğini yapsın ve hukuksuz biçimde tutulan eşimi çıkarsınlar.





– Tekrar istiyorlarsa Enis’in dokunulmazlığını kaldırsınlar. Biz yargılanmaktan korkmuyoruz. Bir suçumuz yok. Biz hak, adalet, özgürlükçü savaşçısı iyi insanlarız.





‘CHP’DEN SES GETİRECEK EYLEMLER BEKLEDİK’





– CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ yaptı. Bu tarihi bir olaydı. Sağ olsun.





– Bu yürüyüş sadece Enis için yapılan bir yürüyüş değildi. Bu hepimizin adaleti ve hukuk arayışı içindi. Ama sonrasında CHP’den daha fazla olay yaratacak, ses getirecek eylemler beklemiştik.





– CHP’de şu anda kurultay talepleri var. Yine de ellerinden geleni yapıyorlar. Açıklamalarıyla yardımcı olmaya çalıyorlar ve yaşanan sürece üzülüyorlar. Onların yerinde olsam Yargıtay önünde eylem yapar, AYM önünde eylem yapardım. Ama ben yapacağım.





‘TELEFONLA ÖĞRENDİM’





– Her cuma günü eşimle görüşe gidiyorum. Ayda bir kez açık, üç kez de cam arkasından telefonla, yani kapalı görüş yapıyoruz. Geçtiğimiz cuma günü de kapalı görüş yaptık. Yani telefonla konuştuk.





– Görüşten çıkınca Yargıtay’ın tutukluluğun devamına karar verdiğini, kızımın telefonuyla öğrendim. Benden sonra görüşe CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer gelmişti. Enis, eylem yapacağını Utku Bey’e de söylemiş ve açıklamasını ona yazdırmış.





– Eşimin eylem yapma kararını 15 gün önce öğrendiğimde, kendisinin kararına saygı duyduğumu ve sonuna kadar da destekleyeceğimi söyledim. Şunu söyleyeyim Enis, hiçbir zaman açlık grevi düşünmedi. Açlık grevini ben de asla desteklemem.





‘TAHMİN BİLE EDEMİYORUM’





– Enis Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçilip dokunulmazlığı kazanmasıyla serbest bırakılması için avukatımız Yargıtay’a başvurmuştu. 25 gün dosya bekletildi. Mahkemelerin adli tatile girileceği gün karar verildi. Kararın o gün çıkacağını tahmin ediyordum. Yargıtay’ın, anayasayı ayaklar altına almayacağını da düşünüyordum ama aldılar.





– Bu hafta avukatımız, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararına, bir üst mahkeme olan 17. Daire’ye başvurup itiraz edecek. O daireden davayla ilgili nasıl bir karar çıkacağını hiç tahmin edemiyorum.





CHP Milletvekili ve gazeteci-yazar Enis Berberoğlu milletvekili seçilmesine, dokunulmazlık kazanmasına rağmen 406 gündür cezaevinde tutuluyor. Son olarak Yargıtay ‘dokunulmazlık’ nedeniyle davayı durdurma başvurusunu reddetti. Berberoğlu da geçen cumartesi gününden itibaren eşi, kızı dahil kimseyle görüşmeme kararı aldı.





BERBEROĞLU İLE SON GÖRÜŞMEYİ ÇAKIRÖZER YAPTI





CHP Milletvekili Enis Berberoğlu cezaevinde son görüşmeyi geçen cuma günü CHP Milletvekili Utku Çakırözer ile yaptı. Çakırözer, görüşmeyi Sözcü’ye şöyle anlattı:





SAKİNDİ AMA: Karardan sonra Enis ağabey, sakindi ama içinde fırtınalar kopuyordu. Yargı çözmedi haksızlığı. Tersine yargı eliyle daha da derinleşti.





DURMASI GEREKİRDİ: Enis Bey 24 Haziran’da 2. kez dokunulmazlık kazandı. Davasının durması gerekirdi. Neredeyse tüm hukukçular, şu anda Meclis Başkanvekili olan Anayasa Komisyonu eski Başkanı Mustafa Şentop da söylüyor. Ama Yargıtay özgürlükleri hukuk ile katletme yolunu seçti.





406 GÜNÜN BİRİKİMİ: Enis ağabey, açıklamasının sonunda ‘Anayasası çalınan milletvekili’ diyor. Bunu yazarken çok düşünmüş. Bu, aslında 406 günün birikimi. Çünkü bu davanın başından bu yana anayasal hakları, güvenceleri elinden alınmış durumda… Onun durumundaki herkes tutuksuz yargılanıyor. O hâlâ tutuklu.





ÇEKEN BİLİR: Ziyarete çıkmayacağını, duruşmaya katılmayacağını söylediğinde, kararını gözden geçirmesini önerdim. Ancak kararlı. Çeken bilir. O yüzden saygı duyuyorum.



