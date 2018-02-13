Berberoğlu hakkında karar çıktı

Mahkemenin verdiği 7 yıllık hapis cezası, iyi hal indirimiyle 5 yıl 10 aya indirildi ve 61 yaşındaki Berberoğlu'nun tutukluluğun devamına karar verildi.







Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, Berberoğlu'nun 1 yıl 10 ay sonra tahliye edileceğini söylerken, Berberoğlu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Moralinizi bozmayın. 25 yıl istiyorlardı, 5 yıla düştü" ifadesini kullandı.





Bugün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya Berberoğlu, elleri kelepçelenerek getirilmeyi reddettiği için tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı.





Berberoğlu savunmasında şunları söyledi:





"33 yıllık gazeteci, üç yıllık siyasetçiyim. Bu ülkeye hizmet ettim. Dosyama tek bir suç eklerseniz ömür boyu yatmaya hazırım. Ancak ekleyemezsiniz."





Mahkemeye sunulan HTS kayıtları, 27 Mayıs tarihinde buluştuğu iddia edilen Berberoğlu ve Can Dündar arasındaki en yakın mesafenin 320 metre olduğunu ortaya koydu.





Daha önce istinaf mahkemesi olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin bozma kararı vermişti.





Ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM), Daire'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etmişti. 14. ACM, istinaf mahkemesinin bozma kararına direndi.





Duruşmayı izlemek için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu önderliğindeki heyet de adliyeye geldi.





Tutuklu CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun Kartal’daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde süren davası öncesi açıklama yapan CHP’liler adalet çağrısı yaptı. Adliye önünde yapılan açıklamaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Gamze İlgezdi ve İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş katıldı.





Kaftancıoğlu ve Erkek, Enis Berberoğlu’nun 9 aydan beri haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğunu söyledi. CHP heyeti “Adalet istiyoruz” dedi.





Berberoğlu duruşma öncesinde bir mektup göndererek adalet vurgusu yaptı:





“Hep adalet ve özgürlüklerden söz ederiz. Ama yokluğunu en fazla cezaevinde hissederiz ya… İşte o misal, medyada örgütlenme özdenetim çabaları da buradan bakılınca çok farklı gözüküyor, daha iyi anlaşılıyor. Ne yazık ki, tıpkı Gazeteciler Cemiyeti ve sendika gibi Konsey de gerekli ve yeterli desteği bulamadı. Ve bu ağır ihmalin sonuçlarını, emekli bir gazeteci, manşet kurbanı mahkûm siyasetçi sıfatıyla fazlasıyla ağır şekilde yaşıyorum. Umarım genç kuşak medya çalışanları geçmiş hatalardan ders çıkarır.”





SÜREÇ





Berberoğlu, gazeteciler Dündar ve Gül ile birlikte yargılandığı davada “casusluk” suçlamasıyla 14 Haziran 2017’de müebbet hapse çarptırıldı, cezada indirime gidilerek Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası verilmişti.





Mahkeme Berberoğlu’nun “kaçma şüphesi” gerekçesiyle tutuklanmasına da karar verilmiş ve aynı gün tutuklanmıştı.





İstinaf mahkemesi olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 9 Ekim 2017 günü "Sırrın daha önce ifşa edildiğinin kabulü halinde gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama suçunun unsurlarının oluşmayacağı; "bu bilginin ifşa oluşması halinde casusluk suçunun oluşmayacağı" vurgulayarak "Yerel mahkemece anılan hususlara yer verilmeden hüküm kurulmuştur" demiş ve kararı bozmuştu.