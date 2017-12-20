Samanyolu Haber /Gündem / Berberoğlu Dündar ve Gül hakkında 10 yıl hapis talebi! /20 Aralık 2017 13:19

Berberoğlu Dündar ve Gül hakkında 10 yıl hapis talebi!

Enis Berberoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül için 10 yıl hapis cezası istendi.

SHABER3.COM

MİT TIR’ları davasında savcı mütalaa verdi

MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada duruşma savcısı, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan 5 yıldan 10’ar yıla kadar hapislerini talep etti. Duruşmada mahkeme heyeti, Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat şefi Ceyhun Bozkurt hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verdi.
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