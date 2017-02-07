Berat'ın maillerinden Varlık Fonu çıktı!

Varlık Fonu düzenini OHAL'den çok önce kurmuşlar!





Çünkü Varlık Fonu kararları çoktan alınmış. WikiLeaks, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak'a ait e-postaları yayınlamıştı. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, 2014 yılında Albayrak'a gönderdiği maillerde Varlık Fonu'nu anlatmış.







Yiğit Bulut'un 'Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başkanlığı Teşkilat Yapılanması' başlığıyla gönderdiği mailde, "Ekonomik ve özellikle finansal politikalar ve düzenlemelerin geliştirilmesi, tavsiye ve takip edilmesi. Türkiye’nin finansal varlıklarının ve akışın “monitor” edilmesi. VARLIK FONLARININ kurulması ve bu fonların stratejik politikalar çerçevesinde aynı zamanda düzenli olarak dünya standartlarında kar edecek şekilde yönetilmesi." ifadelerini kullanmış.





İşte Yigit Bulut'un Varlık Fonu maili





ARZ EDERİM;





CUMHURBAŞKANLIĞI EKONOMİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPILANMASI





Başkanlık 7 ana birimden oluşup, birim müdürleri ve danışmanları haricinde, uzmanların istidham edilmesi ile çalışacak bir sistem olacaktır. Ana raporlama Genel Sekreterli’ğe ve doğrudan SAYIN CUMHURBAŞKANI’na Başkan vasıtasıyla yapılacak olup, 7 birimin müdürü ve Başkan ile oluşacak ayrı bir DANIŞMA KURULU da oluşturulacaktır. Sayın CUMHURBAŞKANI’nın gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulu ile düzenli bilgi alma toplantıları yaparak, doğrudan açık veya GİZLİ yürütülecek proje ve soruşturmalar hakkında sürece müdahil olması düşünülebilir.





Başkanlık amaç olarak TÜRK EKONOMİSİNİ makro-mikro-sektörel düzeyde GÖRÜNTÜLEYECEK ve ortaya çıkan tablo-ekonomik/finansal istihbarat doğrultusunda Proje gelişimi ve devam eden projelerin takip edilmesi görevini üstlenecektir.





Kaynakların doğru tespit edilmesi YÖNLENDİRİLMESİ kadar önemli olup Türk ekonomisinin en büyük sorunlarından biri STRATEJİK VARLIKLARINI tam olarak bilmemesi ve olası bir FİNANSAL ATAK durumuna tam olarak hazır olmamasıdır. Başkanlık amaç olarak finansal saldırıya karşı korunma stratejilerini de STRATEJİK VARLIK KAVRAMI çerçevesinde yeniden ele alacak ve DEVLETİN FİNANSAL AKLI’nı oluşturma çalışmalarına başlayacaktır…





Yapılanma ve Birimler;





1- MAKRO EKONOMİK POLİTİKALAR BİRİMİ : Akademik işbirliği ve iş dünyası eşliğinde makro politikalar geliştirilmesi, uygulanması yolunda tavsiyelerde bulunulması ve takip edilmesi.





Yrd. Doç. Dr. Cemil Ertem-THK Üniversitesi





Dr. Levent yılmaz-Gazi üniversitesi





2- PARA VE SERMAYE PİYASALARI BİRİMİ : Para ve sermaye piyasalarının geliştirilmesi ile ilgili makro planların yapılması, tavsiye edilmesi ve takip edilmesi.





Dr. Murat Bolat-27 yıl İMKB’de çalıştı. Amerikan “Funds of Placement” Türkiye temsilcisi





3- YATIRIM, PROJE VE MİKRO POLİTİKALAR KOORDİNASYON BİRİMİ : Yeni projelerin geliştirilmesi, tavsiye edilmesi, ilgili kurumlarda takip edilmesi. Devam eden yatırımların “monitor” edilmesi ve düzenli olarak raporlanması.

Doç. Dr. Murat Demiröz-İstanbul Üniversitesi





Dr. Şeref Oguz (Danışman)





4- EKONOMİK VE FİNANSAL GÜVENLİK BİRİMİ : Ekonomik ve özellikle finansal politikalar ve düzenlemelerin geliştirilmesi, tavsiye ve takip edilmesi. Türkiye’nin finansal varlıklarının ve akışın “monitor” edilmesi. VARLIK FONLARININ kurulması ve bu fonların stratejik politikalar çerçevesinde aynı zamanda düzenli olarak dünya standartlarında kar edecek şekilde yönetilmesi.





Prof. Dr. Oral Erdoğan-Piri Reis Üniversitesi Rektörü





Dr. Murat Bolat





5- ÖZELLEŞTİRME-HALKA ARZ VE OPTİMAL DENGE BİRİMİ : Türkiye’nin varlık envanterinin çıkarılması, hangi yöntem ile yapılmasının doğruluğunun Kabul görmüş yöntemler ile belirlenmesi, tavsiye edilmesi.





Yrd. Doç. Dr. Cemil Ertem





Yrd. Doç. Dr. Hakan Sağlam-Anka Teknoloji Üniversitesi





Hasan Kurtulmuş





6- Ekonomi-Üretim Denge Modellemesi ve proje üretimi Birimi : Ekonomik gerçeklerimiz eşliğinde özellikle mikro gerçeklerden başlayarak makro düzeye doğru yeni projelerin üretilmesi. Örnekleyebiliriz; THY yılda 200 milyon dolara yakın YAZILIM bakım ve sağlanması için harcama yapıyor. Bu proje Türkiye’de yazılabilir ve kalıcı bir VARLIk olarak Türkiye envanterine geçebilir.





Prof. Dr. Sencer Yeralan-Florida Üniversitesi (B-52 bombardıman uçaklarının yazılım projesi-Mars uzay inişi yazılım projesi-Dünya dışı seracılık yazılım projesi)…1 yıl için Yaşar Ünivesitesi bünyesinde çalışmak üzere Türkiye’ye geldi…





7- FİNANSAL İSTİHBARAT VE İŞ DÜNYASI İLİŞKİLER AĞI ŞEMALANDIRMA BİRİMİ : Stratejik alanlarda özellikle Türkiye’nin uğrayabileceği finansal saldıralara karşı bilgi toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması. İş dünyası ile ilgili özellikle yolsuzluğu önleyici istihbarat toplanması ve raporlanması.









Hasan Kurtulmuş





Ömer Sarıoğlu-Çerkezköy Sanayi Odası Başkanı (Danışman)





Sertaç Demirtaş





Hasan kılıçoğlu- MİT bölge istihbarat elemanı-M-10513





SONUÇ : 2001 krizi çok net olarak göstermiştir ki; TÜRK DEVLETİ’nin kurumsallaşmış bir FİNANSAL AKLI geçen 80 yılda oluşmamıştır. 2003 sonrası özellikle LİDERLİĞİNİZ ile yapılan çalışmalar bu yolu açmış olmakla birlikte, OLİGARŞİK BÜROKRASİ ve bazı siyasi figürlerin engellemeleri sonucu net bir KAVRAM oturamamıştır. Gelecekte savaşlar fiziki değil “finansal” olacaktır. Milli Güvenliğin en önemli ayaklarından biri olan Finansal Güvenlik ve GELECEĞİ EKONOMİK AKIL EŞLİĞİNDE PLANLAMA güçlü bir DEVLET için kaçınılmaz bir adım olacaktır…





ÖNEMLİ NOT : Daha önce arz ettiğim DEVLET VARLIK FONU kurulması Başkanlık bünyesinde yürütülecek çalışmalar çerçevesinde ele alınabilir. Bugün Dünya genelinde DEVLET VARLIK FONU kuran Devlet sayısı artmakta ve özellikle FİNANSAL AKIL kavramı eşliğinde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. En güzel örneklerden biri de KATAR olarak verilebilir.





ARZ ETTİM





SAYGILARIMLA





Aynı tarihli başka bir mail:





Kısa zamanda halka arz edilebilecek varlıklar





1- PTT’nin örgütlenmesi ve arazileri, birbirinden ayrılıp halka arz edilebilir.









2- TPAO’nun % 49’u arz edilebilir.









3- BOTAŞ 3’e bölünme sonrası parça parça halka arz edilebilir.









4- “Ölçme ayarlama” şirketleştiririlip, taşıt muayene gibi halka arz edilebilir.









5- Türk Telekom’da kalan % 32’nin % 6,68’i 1 milyar dolar değerle arz edilebilir. Bugün piyasa değeri 24 milyar TL civarında.









6- THY’de % 30 korunarak % 18-19 halka arz edilebilir. 1,2 milyar dolar.









7- Keban Barajı, Atatürk barajı, Tunçbilek Santrali, Soma Santrali ayrı birer şirket halinde halka arz edilebilir.









8- TKİ-Türkiye Kömür İşletmeleri yılda 1 milyar TL kar ediyor, halka arz edilebilir. Zarar eden TTK.









9- İletim A.Ş. halka arz edilebilir.









10- Kablo TV









11- Jokey Klübü, Milli Piyango, iddia şirketleşip arz edilebilir.









12- TİGEM









13- Ziraat Bankası, Vakıfbank









14- TRT bütün olarak veya kanallar ayrılarak satılabilir veya bir kısmı halka arz edilebilir









15- Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAI gibi kuruluşlar halka arz edilebilir ayrıca SAVUNMA SANAYİ HOLDİNG çatısı altında tekrar arz yapılabilir.









16- MKE’nin silah fabrikaları tek tek veya Aselsan, Havelsan, Roketsan ile entegre edilerek halka arz edilebilir.









17-Köprü ve otoyollar halka arz edilebilir. Yıllık geliri 560 milyon Amerikan Doları. % 18 KDV, % 10 Belediye payı, 236 milyon Amerikan Doları yıllık bakım ücreti. Türkiye Geçiş A.Ş. kurularak bu şirket halka arz edilecek. Önemli ayrıntı bakım ücretinin şirket tarafından mı yoksa karayolları tarafından mı karşılanacağında gizli. Özelleştirmenin içinde kalması halinde toplam şirket için bulduğu fiyat 2 milyar 240 milyon TL





İşte o mailler...





https://www.wikileaks.org//berats-box/emailid/2404





