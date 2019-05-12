Berat Albayrak'tan ilginç açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk canlı yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programında konuştu. Albayrak, "Erkekler için anneleri daha başka. Türk filmi gibi bir çocukluk geçirdiğim için annemizle bağımız apayrı oldu. Mali anlamda tarihi bir dönemden geçiyoruz." dedi. Albayrak'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:







Türkiye farklı gerekçelerle saldırıya uğradı ekonomimiz. Türkiye önemli bir sınavdan geçti. Eylül ayında faizlerin yüzde 40'a çıktığı bir dönemde YEP ile daha istikrarlı bir sürece girmeye başladık. Faizler hâlâ yüksek, düşmeye devam edecek. Özellikle birkaç ayda keskin bir düşüş yaşayacağımız çok daha güçlü bir dengelenme sürecini ortaya koyacak.





'TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK...'





Mayıs ayının sonunda cari dengede sıfıra yaklaştığımız yere doğru hızla giriyor Türkiye. Tünelin ucundaki ışık daha da görünür hâlde. Mart ayını yaşadık. Seçime bir hafta kala çok enteresan bir şey yaşadı Türkiye. Seçim sonuçlu bir dışarı kaynaklı bir hareketlenme var.





8-10 ayda finansal mimarisi anlamında çok güzel altyapı adımları attık. Şükürler olsun. Her geçen gün çok daha pozitif bir şekilde önüne bakarak ilerliyor.,





2019'da enflasyon başta olmak üzere, dünyayı ilgilendiren bir travmatik olay yaşamadığımız sürece, etkili ve dengeli bir noktaya ulaşacak. Ben meseleyi 21. yüzyılın artık geçtiğimiz yüzyılın kodları ile okunmadığını, yeni dünya düzeninin sancıları olarak görüyorum. Bugün dünyada yapay zekâ konusunda yatırım yapanın ABD değil Çin olduğunu bilmiyor. Bu resme baktığımızda bunun yansımalarını görüyoruz.





Reformcu bakış açısında en ufak bir tereddüt yok. 8-10 ayda attığımız adımlar bile bunu gösteriyor. Seçim dönemlerine maruz kaldı. 4 yıldan fazla seçimsiz döneme giriyor Türkiye. Tüm bu ekonomik, sosyal müdahalelere rağmen Türkiye çok üst bir şuur ortaya koydu. Bu terör örgütlerini kim finanse ediyor. Biz kendi inandığımız Türkiye idealine ulaşmak için adımlarını atmaya devam edecek güçlü şekilde. Ben bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duyuyorum.





İç yönetimsel değil de dıştan geldiğini toplumumuz görmüyor mu? Sadece 8-10 ayda yaşadıklarımız, yaklaşık üç tane içeriden veya dışarıdan süreçte eski Türkiye'ye kıyasla bakın ayakta kalamazdı."