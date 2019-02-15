Berat Albayrak 'Ocak'ta bütçe fazla verdi' dedi, gerçek sonra anlaşıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Ocak ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,6 artarak 97 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 62,5 artışla 91,9 milyar lira olarak kaydedildi. Bütçe ocakta 5,1 milyar lira fazla verirken,12,4 milyar lira faiz dışı fazla gerçekleşti.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu sabah açıklanan ve TÜİK verileriyle yükseldiği ortaya konan Kasım 2018 işsizlik verisiyle ilgili açıklama yapmazken, Twitter'dan bütçe gelişmeleriyle ilgili açıklamada bulundu.





Albayrak "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu" dedi. Ancak, tepkilerden kurtulamadı.





ALBAYRAK BAŞARI GİBİ GÖSTERDİ







Bütçeyle ilgili verilere, ekonomistlerden ve muhalefet partilerinin milletvekillerinden tepki geldi. Merkez Bankası'nın her yıl nisan ayında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ocak ayına çekilerek, Merkez Bankası’nın normalde nisan ayında hazineye vermesi gereken 33 milyarlık temettü gelirini ocak ayında Hazine’ye devretmesiyle bütçe fazla verdi.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise bu sebeple oluşan 5 milyarlık bütçe fazlasını başarı olarak tanıttı.





Eğer Merkez Bankası temettü gelirini zamanında Hazine'ye devretseydi bütçe yaklaşık 28 milyar TL bütçe açığı vermiş olacaktı.





MERKEZ BANKASI'NDAN GELDİĞİNİ SÖYLEMEMİŞLER...





Ekonomist Yalçın Karatepe, Twitter mesajında, "Ocak ayı bütçe rakamları açıklandı. Bütçe ilk ay fazla vermiş, mali disiplin uygulanmış! Oysa 97 milyarlık gelirin yüzde 42'si "diğer gelirler" kaleminden elde edildiği söylenmiş ama bunun ağırlıklı olarak Merkez Bankası'ndan geldiğini söylememişler" diye yazdı.





Ekonomist Ümit Akçay da, Yalçın Karatepe'nin mesajını alıntılayarak, "Merkez Bankası'ndan gelmeseydi dahi, kriz derinleşirken bütçe fazlası vermek matah bir şeymiş gibi sunmak da cabası" diye eleştirisini dile getirdi.







Dünya gazetesi yazarı Özcan Kadıoğlu, Bakan Berat Albayrak'ın bütçe gerçekleşmeleriyle ilgili tweet'ini alıntılayarak, şunları dile getirdi:







"Bütçe gelirleri yüzde 66,6 artarak 97 milyar. Vergi gelirleri ise yüzde 7,1 artarak 55,7 milyar TL oldu. Baktığımız vergi gelirleri kadar vergi dışı gelir artışı olmuş. Vergi dışı gelir 42,7 milyar TL. Artıştaki en büyük sebep Merkez Bankası gelirinin ocak ayına çekilmesi gözüküyor."





MERKEZ'İN ÖDEMESİ ZAMANINDA YAPILSAYDI BÜTÇE AÇIK VERECEKTİ







HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da, durumu eleştirerek, "Her yıl nisan ayında hazineye ödenen, 37 milyarlık merkez bankası temettü ödemesini, ocak ayında alıp, seçim yatırımlarını yaptılar. Bu ödeme zamanında olsa, bütçe Ocak ayında 30 milyar açık verecekti. Tek dertleri seçimleri atlatmak" dedi.





SEBEP MALİ DİSİPLİN DEĞİL







İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Ocak ayı bütçe rakamlarını açıklamışlar. Mali disiplin nedeniyle bütçe fazla verdi denilmiş. Sebebin mali disiplin değil de, tarihinden önce yapılan genel sonucu Merkez Bankası’ndan gelen temettünün sebep olduğunu saklamışlar" diye tepkisini dile getirdi.



