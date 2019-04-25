Berat Albayrak kızağa mı çekiliyor?

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın analiz haberinde AKP içinde yapılacak değişiklikler ve ihtimaller sıralandı. Habere göre kabine değişikliği gündemde.





Haberden ilgili kısımsa şöyle:





Yerel seçimlerden hemen sonra Erdoğan, her ne kadar seçimden birinci parti çıkmış olsalar da başta 3 büyük şehir olmak üzere, başarısız oldukları yerlerde hatayı kendilerinde arayacaklarını vurgulamıştı.







Partide, bu nedenle teşkilatlardan başlamak üzere kapsamlı bir değişiklik yapacağı beklentisi yüksek. Erdoğan'ın, bu revizyondan Bakanlar Kurulu'nu istisna tutmayacağı düşünülüyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda bu yöndeki sorulara "Birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem" dedi ancak eğer bir değişim gerekiyorsa gerektiği zaman da yapacağını vurguladı.





Erdoğan'ın hafta sonu yeni seçilen belediye başkanları ile yapacağı kapsamlı toplantının ardından, özellikle seçimlerin kaybedildiği il yönetimlerinden başlayarak parti genel merkez yönetiminde ve nihayetinde kabinede revizyona gideceği kulislerde seslendiriliyor.





Ancak kabine değişikliği için en azından YSK'nın İstanbul kararının beklenmesi güçlü olasılık. Erdoğan'ın olası bir kabine değişikliği yapması halinde, büyük bölümü siyaset kökenli olmayan ve bu nedenle de "teknokrat" olarak adlandırılan bazı bakanların yerine, siyaset yapmış deneyimli bazı isimlerin kabineye taşınabileceği yorumu yapılıyor.





Birçok yorumcuya göre de kabine değişikliği kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, kabine dışında kalmasa da, farklı bir alana, örneğin Dışişleri Bakanlığı'na kaydırılması da olasılık dahilinde.





Erdoğan'ın bu konuda, seçim sonrasında açıklanan ekonomik programın etkilerini analiz ettikten sonra nihai kararını vereceği ifade ediliyor.