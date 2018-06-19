Beraat eden Rapçi Ezhel: 7 kişilik koğuşta 46 kişi kalıyorduk

Sercan İpekçioğlu saat 17.00 sıralarında tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden çıktı. Ezhel'i yakınları ve sevenleri karşıladı. Cezaevi çıkışında hayranları, arkadaşları ve ailesi tarafından karşılanan rapçi, gazetecilere şunları söyledi:







"Özgürüm, mutluyum. İçerideki koşullar kötü; mahkumlar için de zor, gardiyanların çalışma şartları da zor, bunları gözlemledim, gördüm. Yetkisini kötüye kullanan gardiyanları da gördüm. Koşullar kötü. Bulunduğum koğuş 7 kişinin kalması için yapılmış, biz 45, 46 kişiydik. Yer yatağı vardı tabii ama yerde battaniyede bile yatanlar vardı. Düzende bir sorun olduğunu söyleyebilirim.





'DEĞİŞİK MAHPUSHANE ŞİİRLERİ YAZDIM'





Pek bir şeyler yazamadım. Çünkü bence, müzik süreci stüdyoda yapılması gereken bir şeydir. Değişik mahpushane şiirleri yazdım ama bana kalmasını tercih ederim tabii ki. Yazdıklarımı hatırlamıyorum deftere yazdım bıraktım o şekilde. Geldim bir şekilde çıktım. Ağır cezaları olan insanlar var, onlara da saygısızlık etmek istemem. İçerinin bir sesi olarak konuşmak istersem koşullar kötü. İnsanlar maalesef çok umutlanmış durumda. Biz rahat rahat yatıyorduk derken, bir takım muhabbetler çıktı. 'Biz umutlandık, ailelerimiz umutlandı' gibi söylemler var, üzgünler. İçeride gördüğüm şeylere dair söyleyeceğim bu olabilir. Onun dışında bol bol okudum. Bol bol tevekkül. Tazminat davası açmayı düşünmüyorum. 'İşte bana böyle bir haksızlık yapıldı ben de tazminat davası açayım' gibi bir şey düşünmüyorum. Ben o şikayetçi zihniyetten değilim."





Geçen ay gözaltına alınan Sercan İpekoğlu, 23 Mayıs tarihinde gözaltına alınmış ve çıkartıldığı Anadolu Adliyesi'nce tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti.