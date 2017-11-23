Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine zam /23 Kasım 2017 11:32

Benzine zam

Benzinde yarından itibaren geçerli olmak üzere 8-10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

SHABER3.COM

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklaması şöyle: "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 24 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 8-10 kuruş fiyat artışı bekleniyor."

En son 22 Kasım'dan geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapılarak İstanbul'da fiyatlar 5.61'den 5.54 liraya inmişti. PÜİS bugün yine zam duyurusu yaptı. Yarından geçerli olmak üzere benzine 8-10 kuruş zam bekleniyor. Yani indirimden daha yüksek zam gelecek. 

Böylece benzin fiyatları İstanbul'da 5.62-5.64 liraya yükselecek. Benzine 31 Ekim'de 12 kuruş, 7 Kasım'da da 13 kuruş zam gelmişti. Bir ayda benzine gelen zam 28 kuruş oldu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Benzine zam Sonraki Haber >>

Dünyanın buna ihtiyacı var...

Dünyanın buna ihtiyacı var...

'Risale-i Nur'un yüz karasısınız sizler'

'Risale-i Nur'un yüz karasısınız sizler'

15 Temmuz ve Hizmet hareketi

15 Temmuz ve Hizmet hareketi

Her şeyin sahibine iltica

Her şeyin sahibine iltica

Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, dedim ki verin...

Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, dedim ki verin...

Bozdağ: Zarrab'ı itirafa iftiraya zorluyorlar

Bozdağ: Zarrab'ı itirafa iftiraya zorluyorlar

Türk Medyası anahtarları Erdoğan'a nasıl teslim etti?

Türk Medyası anahtarları Erdoğan'a nasıl teslim etti?

Yaşadığımız süreç Hizmet Gönüllülerine ne mesaj veriyor ?

Yaşadığımız süreç Hizmet Gönüllülerine ne mesaj veriyor ?

Bütün yönleriyle Zarrab davası

Bütün yönleriyle Zarrab davası

Metiner: Zarrab'ın canı cehenneme

Metiner: Zarrab'ın canı cehenneme
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:19:52