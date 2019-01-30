Samanyolu Haber /Gündem / Benzine dün indirim yapılmıştı, bu sabah yeniden zam geldi /30 Ocak 2019 10:11

Benzine dün indirim yapılmıştı, bu sabah yeniden zam geldi

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 8 kuruş zam geliyor. Benzin fiyatına dün 17 kuruş indirim yapılmıştı.

SHABER3.COM

Benzinin litre fiyatına bu gece itibariyle 8 kuruş zam geliyor. 

Dün benzin fiyatına 17 kuruş indirim gelmişti.

Bu arada motorin fiyatına indirim gündeminin de rafa kalktığı öğrenildi.
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