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Benzine dün indirim yapılmıştı, bu sabah yeniden zam geldi
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Benzine dün indirim yapılmıştı, bu sabah yeniden zam geldi
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30 Ocak 2019 10:11
Benzine dün indirim yapılmıştı, bu sabah yeniden zam geldi
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 8 kuruş zam geliyor. Benzin fiyatına dün 17 kuruş indirim yapılmıştı.
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Benzinin litre fiyatına bu gece itibariyle 8 kuruş zam geliyor.
Dün benzin fiyatına 17 kuruş indirim gelmişti.
Bu arada motorin fiyatına indirim gündeminin de rafa kalktığı öğrenildi.
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