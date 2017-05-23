Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine bir haftada ikinci zam /23 Mayıs 2017 18:33

Benzine bir haftada ikinci zam

Motorine yapılan zammın ardından benzin fiyatları da arttı. 1 hafta içerisinde benzine 14 kuruş zam yapılmış oldu.

SHABER3.COM

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı.

Ankara'da litresi ortalama 5,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,11 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,14 liradan 5,22 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresine en son 17 Mayıs'ta 6 kuruş zam yapılmıştı.

BİR HAFTA İÇİNDE 14 KURUŞ ZAM

En son 6 gün önce benzine 6 kuruş zam gelmişti. Böylelikle 1 hafta içerisinde benzine14 kuruş zam yapılmış olacak.
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