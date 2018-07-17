Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzinde 'pompaya yansımayacak' yeni zam /17 Temmuz 2018 01:14

Benzinde 'pompaya yansımayacak' yeni zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzine 12 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

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EPGİS’in Twitter hesabından yapılan duyuruda, benzine gelen zammın pompa fiyatına yansımayacağı belirtildi.  Zira yapılan bir düzenlemeyle benzindeki artış, vergiden düşülecek ve böylelikle pompa fiyatına yansıtılmayacak.
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