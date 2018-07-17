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Benzinde 'pompaya yansımayacak' yeni zam
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Benzinde 'pompaya yansımayacak' yeni zam
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17 Temmuz 2018 01:14
Benzinde 'pompaya yansımayacak' yeni zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzine 12 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
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EPGİS’in Twitter hesabından yapılan duyuruda, benzine gelen zammın pompa fiyatına yansımayacağı belirtildi. Zira yapılan bir düzenlemeyle benzindeki artış, vergiden düşülecek ve böylelikle pompa fiyatına yansıtılmayacak.
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