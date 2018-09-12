Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzinde indirim var ama pompaya yansımayacak /12 Eylül 2018 18:51

Benzinde indirim var ama pompaya yansımayacak

ÖTV'den düşülerek pompaya yansıtılmayan akaryakıt zamlarının ardından bu kez indirim yapıldı, ancak o da pompaya yansımayacak.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinde litrede 15 kuruş indirim gerçekleşti. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği bu indirim pompa fiyatlarına yansımayacak. 

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 13/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, benzinde 15 Kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır". 

Ayrıca; akaryakıt ürünlerinden kalorifer yakıtında 13 kuruş, Fuel Oil’de 10 kuruş, yüksek kükürtlü Fuel Oil’de 6 kuruş, gaz yağında da 17 kuruş indirim oldu. 

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