'Benzinde 60 kuruşluk zam seçim sonrasına saklanıyor'

Dünya petrol fiyatlarındaki artış ve dolardaki yükselişle otomatik olarak artması gereken akaryakıt fiyatları önceki gün zam yerine indirim gördü. Olayın perde arkasından EPDK’nın akaryakıt dağıtım şirketlerini ‘ikna etmesi’ ve bu şirketlerin kar marjlarında indirim yapması çıktı.







Ancak dün BP’nin Türkiye Genel Müdürü EPDK’nın yaptırttığı indirime rağmen ‘yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına 20-25 kuruş zam gelir’ dedi ve fiyat artışlarının kaynağı olarak Tüpraş’ı gösterdi. Yani Hükümet seçimler nedeniyle zamları baskı altına almaya çalışsa da maliyetlerin buna izin vermediğini dile getirdi.





Hürriyet’ten Uğur Gürses de bu konuya dikkat çekerek otomatik fiyatlama mekanizmasına göre zamlanması gereken akaryakıt fiyatlarının bir süredir baskı altında kaldığını belirtiyor. Fiyatlama mekanizmasına göre akaryakıt ürünlerinin TL maliyetinde 1 hafta içinde yüzde 3’ün üzerinde değişiklik olursa Tüpraş bunu fiyatlarına yansıtıyor.





Buna karşın Gürses, orta vadede Brent tipi ham petrol fiyatları ile içeride akaryakıt pompa fiyatları arasında yüzde 5’lik bir bant içinde oynayan farkın açıldığını ve yüzde 15’in üzerinde olduğunu söylüyor. Gürses şunları yazıyor:





‘Ne oldu ise 17 Nisan günü MHP lideri Bahçeli tarafından telaffuz edilen erken seçim önerisi ve sonra alınan kararla birlikte uluslararası fiyatlarla akaryakıt fiyatları arasındaki farkın açılmaya başladığı görülüyor. Brent tipi ham petrolün bir litresinin TL karşılığı yüzde 18.9 artmış durumda iken, içeride akaryakıt fiyatlarının yüzde 1.5-4.5 oranındaki artışta kalması olanaksız. Bunu tek olanaklı kılan şey ise şu; “durun zam yapmayın” demek. Kaba hesapla yüzde 10-15’lik bir fark önünde sonunda kapatılacak. Bugün ertelenen zamların seçim sonrasında kartopu gibi geleceği bir sır değil.’





Gürses’in yaptığı hesaba göre benzine litre başına 60, motorinde ise 55 kuruşluk zam seçim sonrasına saklanıyor.