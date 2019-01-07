Samanyolu Haber /Gündem / Benzin ve motorine zam geliyor /07 Ocak 2019 11:09

Benzin ve motorine zam geliyor

Benzine bu geceden, motorine de en geç perşembe günü zam yapılması bekleniyor. Zammın benzinde 15, motorinde 10-15 kuruş aralığında olması bekleniyor.

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Türkiye’de, akaryakıt tarifelerini belirleyen brent petrol fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik petrol yaptırımının da etkisiyle ekim ayının başında 85 doları aştı. İstisnaların açıklanmasının ardından düşmeye başladı. Aralık ayının son çeyreğinde 50 dolara kadar geriledi.

Bu dönemde dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda motorin ve benzin fiyatları da düştü. Bu olumlu gelişmeler gerek benzine gerekse de motorine peş peşe indirim olarak yansıdı. Benzin, 7 TL’den 6 TL’nin altına düştü. Depoları doldurmanın maliyeti azaldı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre geçen hafta tersine bir trend yaşandı. Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda motorin ve benzinin ton fiyatları yükseldi. Bu durum benzin ve motorinde zammı tetikledi. Benzinde 15 kuruş, motorinde 10-15 kuruş aralığında zam yapılacak.

Devlet, mayıs ayından bu yana akaryakıtta “eşel mobil” sistemini uyguluyor. Zam ihtiyacı, ÖTV gelirlerinden karşılanıyor. Bu uygulamanın devam ettirilmesi durumunda, pompa satış fiyatlarında bir değişiklik olmayacak.
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