Benzin ve motorine yine zam geliyor

En son 20 Ağustos'ta zamlanan benzin ve motorine tekrar zam geliyor. Cumhuriyet'e konuşan akaryakıt sektörü kaynakları, olağanüstü bir değişiklik olmaması durumunda litre bazında benzine 16 kuruş, motorine 18 kuruş zam planlandığını söyledi. Aslında bugün devreye girmesi planlanan zamların, bir süredir olduğu gibi salı günü devreye gireceği bildirildi.

20 Ağustos'ta litre bazında benzine 6 kuruş, motorine 17 kuruş zam gelmişti.





9 Ağustosta 5.44 seviyesine kadar gerileyen kurun bugün 5.79'a kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın temel nedeni olarak gösterildi.

Akaryakıt sektörü, petrol fiyatları ve kura bağlı olarak dalgalanan fiyatlardaki değişikliklerinin hemen devreye girmesini istiyor ancak Ankara bir süredir fiyat değişimlerini resmi bir düzenleme olmamasına rağmen salı günleri devreye girmesine izin veriyor.