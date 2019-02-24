Benzin ve motorine yine zam geliyor

Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda benzin fiyatı yükseliyor. Türkiye'de, akaryakıt fiyatı hesaplanırken, üç temel veriye bakılıyor. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatı (motorin ve benzinin) ve dolar kuru. Bunlardaki artış, pompaya zam olarak yansıyor. Tersi durumda fiyatlar düşüyor.





Dolar kurunda da yukarı doğru hareket gözleniyor. Uluslar arası piyasalarda motorin fiyatı, ton başına 575 dolardan 630 dolara çıktı. Benzinin de ton fiyatı, 566 dolardan 593 dolara yükseldi. Brent petrol fiyatı da 67 doları aştı. Bu gelişmeler, motorin ve benzinde zam baskısı oluşturdu.