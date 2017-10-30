Samanyolu Haber /Gündem / Benzin ve motorine yine zam geldi /30 Ekim 2017 10:15

Benzin ve motorine yine zam geldi

Bir hafta geçmeden Benzin ve motorine zam geldi.

SHABER3.COM

Benzin ve motorine zam geldi. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubuna 12 kuruş motorine ise 17 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, “31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 12 kuruş motorinde ise 17 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Zamlı fiyatların ardından İstanbul’da benzinin ortalama litre fiyatı 5.50 TL’ye, motorinin ise 4.93 TL’ye yükselecek.

Benzin fiyatlarına en son 26 Ekim’de 9 kuruş zam yapılmıştı. Motorinde ise son zam 8 Eylül’de yapılmıştı.
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