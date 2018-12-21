Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorine indirim geliyor /21 Aralık 2018 10:33

Benzin ve motorine indirim geliyor

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki düşüş depolara indirim olarak yansıyacak.

SHABER3.COM

Benzin ve motorinde 15-20 kuruş aralığında indirim bekleniyor.

Petrol, dolar kuru ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düştü. Bu gelişme, depolara indirim olarak yansıyacak.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, pazartesiyi salıya bağlayan gece benzin ve motorinde 15-20 kuruş aralığında indirim yapılması bekleniyor.

Brent petrol, 54-55 dolar düzeyinde işlem görürken dolar kuru da ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklaması sonrasında 5.26'dan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda da mazotun ton fiyatı 35 dolar, benzinin fiyatı 40 dolar düştü.
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