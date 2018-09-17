Benzin ve motorindeki indirim pompaya yansıtılmayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre, motorin ve benzinde indirime gidildi. Açıklamanın devamında, yapılan indirimin ÖTV'nin de aynı oranda yükseltileceğinden pompa fiyatlarına yansımayacağı duyuruldu.



