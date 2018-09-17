Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorindeki indirim pompaya yansıtılmayacak /17 Eylül 2018 19:48

Benzin ve motorindeki indirim pompaya yansıtılmayacak

Motorin ve benzinde indirime gidildi ancak pompaya yansımayacak

SHABER3.COM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre, motorin ve benzinde indirime gidildi. Açıklamanın devamında, yapılan indirimin ÖTV'nin de aynı oranda yükseltileceğinden pompa fiyatlarına yansımayacağı duyuruldu.

EPGİS’in Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirdiği duyuruda, benzine ve motorinde indirime gidildiği ancak ÖTV’nin de aynı oranda yükseltildiği belirtildi.

AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 18/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Motorinde 37 Benzinde 28 Krş/Lt indirim gerçekleşmiştir Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.
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