Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorinde indirim /26 Kasım 2018 17:03

Benzin ve motorinde indirim

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 23 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 15 kuruş indirim yapılacak.

SHABER3.COM

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 23 kuruş, benzinde ise 15 kuruş olarak yansıyacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 6.28 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.05 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6.21 liradan 5.98 liraya, İzmir'de 6.29 liradan 6.06 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6.35 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6.20 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.24 liradan 6.09 liraya, İzmir'de 6.34 liradan 6.19 liraya inecek.
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