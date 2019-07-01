Benzin fiyatlarına zam geldi: İşte son rakamlar...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS)'nın yaptığı açıklamaya göre benzin fiyatına 27 kuruş zam yapıldı. Benzin zammının bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı açıklandı. Bu son zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 7 lirayı aştı.





EPGİS'in sosyal medya hesabından yaptığı zam açıklamasında, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 02/07/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.





Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edinilen bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,81 liradan 7,08 liraya, İzmir'de 6,88 liradan 7,15 liraya yükselecek.





Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.





Otogazda 19 kuruş indirim





Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) otogazda 19 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. İndirimin ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 3.55 liraya, Ankara'da 3.66 liraya İzmir'de de 3.54 liraya gerileyecek.













Motorinin litre fiyatına geçtiğimiz günlerde 23 kuruş zam yapılmıştı. Zam, pompa fiyatlarına 22 kuruş olarak yansımıştı. Ankara'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 liraya, İstanbul'da 6,25 liradan 6,47 liraya, İzmir'de 6,31 liradan 6,53 liraya yükselmişti.