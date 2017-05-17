Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve Motorine zam geliyor /17 Mayıs 2017 11:05

Benzin ve Motorine zam geliyor

PÜİS'in yaptığı açıklamaya göre 18 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 6 kuruş, motorinde 7 kuruş zam bekleniyor.

SHABER3.COM

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 18 Mayıs’tan geçerli olmak üzere benzin ve motorinde zam beklendiğini açıkladı. PÜİS’in twitter hesabından yapılan açıklamada, “Benzin grubunda 6 kuruş, motorinde 7 kuruş zam beklenmektedir” açıklamasında bulunuldu.

Benzinin litresi İstanbul Anadolu yakasında 5.08, Avrupa yakasında 5.06, Ankara’da 5.11 ve İzmir’de 5.08 liradan satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul Anadolu yakasında 4.39, Avrupa yakasında 4.48, Ankara’da 4.43 ve İzmir’de 4.42 liradan satılıyor.
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