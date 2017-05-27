Samanyolu Haber /Gündem / 'Benim kafamı bozma, cehaletini ortaya koyma!' /27 Mayıs 2017 16:16

'Benim kafamı bozma, cehaletini ortaya koyma!'

Havuz medyası organlarından Habertürk TV'de 'Akılda kalan' isimli bir program yapan Veyis Ateş, canlı yayın konuğu tarafından cahil olmakla suçlandı.

Yandaş sunucuyu konuğu canlı yayında 'cahil' diye azarladı!

Ünlü koleksiyoner Mehmet Çelebi, canlı yayında programına konuk olduğu Veyis Ateş'i cehaletle suçlayıp, "Benim kafamı bozma, cehaletini ortaya koyma!" sözleriyle ünlü spikeri azarladı. 

Veyis Ateş'in sunduğu, Habertürk ekranlarında yayınlanan "Akılda Kalan" programına konuk olan ünlü hattat ve koleksiyoner Mehmet Çelebi, üslubuyla Veyis Ateş'i yerden yere vurdu.

"BENİM KAFAMI BOZMA!"

Veyis Ateş, hat sanatına duyulan ilginin az olmasının kaynağının ne olduğunu sordu. Çelebi ise "Cehalet! Hatta bak, Veyis Bey benim kafamı bozma! Sizin gibi televizyon programcıları da." cevabını verdi.

"CEHALETİNİ ORTAYA KOYMA!"

Ardından Mehmet Çelebi, "Ben şimdi size soruyorum; İslam medeniyetinin üretmiş olduğu en önemli sanat eseri hangisidir?" dedi.

Veyis Ateş ise "hat" cevabını verince Mehmet Çelebi neredeyse çileden çıktı ve "Hat sanat dalı. Cehaletini ortaya koyma Veyis abi!" diyerek ünlü sunucuyu azarladı.
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Yandaş sunucuyu konuğu canlı yayında 'cahil' diye azarladı!

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