Benim gibi 515 bin kişi mağdur

Sosyal medyada #HalukSavaşaPasaport etiketi ile başlatılan kampanyanın akabinde pasaportuna kavuşan Prof. Dr. Haluk Savaş, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurları ile birlikte 515 bin kişinin pasaportunun iptal edildiğini söyledi.





İNSANLARA TERÖR ÖRGÜTÜ MUAMELESİ YAPILIYOR





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle maruz bırakıldığı hukuksuzlukları Euronews'e anlatan Savaş, “515 bin kişinin pasaportu iptal durumda, bu sadece benimle ilgili bir şey değil. Çok birikmiş bir mağduriyet duygusu var toplumda. Sürekli de aşağılanma ve dışlanma var. İnsanlara terör örgütü muamelesi yapılıyor, işlerinden atılıyorlar.” diye konuştu.





Savaş, 15 Temmuz sonrasında KHK ile üniversiteden ihraç edildiğini ve hakkında açılan davadan beraat ettiği halde Adana Valiliği'in pasaport müracaatını reddettiğini belirtti.





SAVAŞ: ÇOK ŞAŞIRDIM VE UMUTLANDIM





Pasaportunu geri alırken kendisine verilen destekten ötürü duygulandığını belirten Savaş, “Toplumun vicdanının ne kadar diri olduğunu, benim olaya intikalimden daha hızlı cevap verdiğini gördüm. Çok şaşırdım, çok sevindim. Bu sadece benim yaşadığım ülke açısından değil, dünya açısından da yeni ümit kapıları açan bir süreçti,” ifadesini kullandı.





VALİLİK PASAPORTU "ZARURİ HALLER" DİYEREK VERDİ





Suçsuzluğu mahkeme kararı ile tescil edilmesine rağmen yurt dışında kanser tedavisi için pasaport talebi kabul edilmemişti.





Adana Valiliği'nin keyfi kararına veryansın eden Savaş, "Burada gebereceğim, Meriç'te ölmeyeceğim. Bunu kimin yaptığını da bütün dünya öğrenecek." demişti.





Savaş’a sosyal medyada başlatılan kampanya sonucunda “zaruri haller” kapsamında pasaport verilmişti.