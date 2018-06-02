AKP’nin Şanlıurfa’da listesinde 1. sırada yer alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da AKP’nin milletvekili adaylarına “Beğenmedik” diyen partililerle ilgili, “Desinler çok da benim şeyimde değil” diye yanıt verdi. Şanlıurfa’daki partililerin bu konudaki rahatsızlığını AKP’li Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı dile getirmiş, partisinin 24 Haziran’da yapılacak genel seçim için hazırlanan milletvekili aday listesine tepki göstermişti.





Tepkilerini dile getirmek için AKP Birecik İlçe teşkilatında toplanan partililer adına konuşan Pınarbaşı, liste tercihinin partiye oy kaybettireceği görüşünü savunarak, tepkilerini, partileri zarar görmesin diye yumuşatmakla birlikte itirazlarını sürdüreceklerini belirtmişti.





Eleştirilere katıldığı bir televizyon programında yanıt veren Fakıbaba “Bu listede benim de sonradan tanıştığım çok değerli arkadaşlar var. Pırıl pırıl insanlar. Tanıdıkça daha da çok seviyorum. Birlik beraberlik içinde Urfa’ya hizmet edeceğimize inanıyorum. Bu bağlamda (eleştirilere yönelik) hala öyle diyorlarsa desinler. Benim de çok şeyimde değil yani” dedi.

AKP'nin Şanlıurfa listesinde birinci sırada Fakıbaba bulunuyor. Listenin dördüncü sırasındaki isim Zemzem Gülender Açanal ise Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün dünürü (damadının annesi).







AKP’nin Şanlıurfa listesi şu şekilde:



