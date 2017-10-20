'Beni halkım indirir'

‘Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir’





Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarının istifasını istedi. Halkın oyları ile seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Erdoğan’ın istifa çağrısı sonrası gerekçe göstermeden bir basın toplantısıyla görevini bırakmıştı.

Topbaş’ın istifasının ardından Erdoğan, Ankara, Bursa ve Düzce Belediye Başkanları’nın da istifasını istedi. Erdoğan’ın eski dostu olan Melih Gökçek, Bursa BŞB başkanı Recep Altepe ve Düzce Belediye Başkanı Edip Uğur istifa etmedi. Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde bu isimlerin istifasıyla ilgili ‘istifa edecekler yoksa bedeli ağır olacak' dedi.





YILLAR ÖNCE GÖKÇEK’İN YANINDA : “HALKIM GETİRDİ HALKIM İNDİRİR”





Sürekli “seçimle gelen seçimle gider”, ve sandık vurgusu yapan Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanlarının seçimle değil de Erdoğan’ın isteğiyle gitmesi durumuna karşı muhalefet tarafından yapılan çok sert eleştiriler sürerken, sosyal medya yıllar önce Erdoğan’ın 22 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken yanında Melih Gökçek ile birlikte katıldığı televizyon programında söylemiş olduğu “Beni Belediye Başkanlığına halkım getirdi halkım indirir.” sözleri konuşuyor.

Erdoğan’ın Belediye Başkanı olduğu dönemde sosyal medyada bu video ile birlikte gündeme getirilen gazete haberi:







