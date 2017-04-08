Samanyolu Haber /Gündem / 'Beni de kovun' demişti /08 Nisan 2017 13:22

'Beni de kovun' demişti

Arka Sokaklar dizisinde dün akşam yayınlanan 436. bölümü ile Şevket Çoruh'un diziden çıkarılıp çıkarılmadığı belli oldu. Şevket Çoruh, İrfan Demirci'nin Kanal D'den kovulmasına tepki olarak 'Beni de kovun' demişti. Çoruh'un canlandırdığı Mesut komiserin vurulması akıllara diziden kovuldu mu sorularını getirmişti. Ve Şevket Çoruh'un akıbeti belli oldu.

SHABER3.COM

‘Beni de kovun’ diyen Şevket Çoruh’un Arka Sokaklar’daki akıbeti belli oldu!

Arka Sokaklar dizisinden Mesut komiseri canlandıran Şevket Çoruh’un akıbetini merak ediyordu. İrfan Değirmenci’nin kovulmasının ardından “Ben de hayır diyorum, beni de kovun” diyen Şevket Çoruh’un, Arka Sokaklar’dan ayrılacağını konuşurken, dün yayınlanan 436. bölümde bu durum belli oldu. Kanal D’de Arka Sokaklar’ın geçen hafta yayınlanan 435’inci bölümünde Mesut komiserin vurulmuş, ameliyathaneye giren düşmanı Gümüş, alnına silahı dayamıştı. Mesut komiserin öleceği tahmin edilirken, Mesut komiseri canlandıran “Şevket Çoruh diziden ayrılıyor” dedikoduları bir anda alevlenmişti.

ŞEVKET ÇORUH İLE DEVAM MI TAMAM MI?

Arka Sokaklar’ın Mesut komiseri Şevket Çoruh, Kanal D’de işine son verilen İrfan Değirmenci’ye destek vermek için “ben de hayır diyorum beni de kovun” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Ancak, hemen herkesin tahmin ettiği olmadı. Kanal D, “beni de kovun” restini çeken Şevket Çoruh’u kovmadı.

MESUT KOMİSER YAŞIYOR MU?

Arka Sokaklar dizisinin dün yayınlanan 436. bölümünde şunlar oldu; Gümüş, Mesut komisere silahı dayayıp öldüreceği sırada, Rıza Baba’nın ekibi aldıkları istihbarat doğrultusunda ameliyathaneye girdi. Başarılı bir operasyon sonrasında, Mesut’u kurtardılar. Mesut ve Tunç yeniden ameliyata alındı. Bölümün sonunda, başarılı geçen ameliyatın ardından, ikisinin de gözlerini açtığını gördük. Her ne kadar operasyon başarılı geçmiş olsa da Mesut komiseri öldürmek isteyen Gümüş, ekibin geldiğini görünce baygın numarası yaparak hastaneden kaçmayı başardı.
<< Önceki Haber 'Beni de kovun' demişti Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:12:49