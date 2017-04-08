'Beni de kovun' demişti

‘Beni de kovun’ diyen Şevket Çoruh’un Arka Sokaklar’daki akıbeti belli oldu!





Arka Sokaklar dizisinden Mesut komiseri canlandıran Şevket Çoruh’un akıbetini merak ediyordu. İrfan Değirmenci’nin kovulmasının ardından “Ben de hayır diyorum, beni de kovun” diyen Şevket Çoruh’un, Arka Sokaklar’dan ayrılacağını konuşurken, dün yayınlanan 436. bölümde bu durum belli oldu. Kanal D’de Arka Sokaklar’ın geçen hafta yayınlanan 435’inci bölümünde Mesut komiserin vurulmuş, ameliyathaneye giren düşmanı Gümüş, alnına silahı dayamıştı. Mesut komiserin öleceği tahmin edilirken, Mesut komiseri canlandıran “Şevket Çoruh diziden ayrılıyor” dedikoduları bir anda alevlenmişti.





ŞEVKET ÇORUH İLE DEVAM MI TAMAM MI?





Arka Sokaklar’ın Mesut komiseri Şevket Çoruh, Kanal D’de işine son verilen İrfan Değirmenci’ye destek vermek için “ben de hayır diyorum beni de kovun” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Ancak, hemen herkesin tahmin ettiği olmadı. Kanal D, “beni de kovun” restini çeken Şevket Çoruh’u kovmadı.





MESUT KOMİSER YAŞIYOR MU?





Arka Sokaklar dizisinin dün yayınlanan 436. bölümünde şunlar oldu; Gümüş, Mesut komisere silahı dayayıp öldüreceği sırada, Rıza Baba’nın ekibi aldıkları istihbarat doğrultusunda ameliyathaneye girdi. Başarılı bir operasyon sonrasında, Mesut’u kurtardılar. Mesut ve Tunç yeniden ameliyata alındı. Bölümün sonunda, başarılı geçen ameliyatın ardından, ikisinin de gözlerini açtığını gördük. Her ne kadar operasyon başarılı geçmiş olsa da Mesut komiseri öldürmek isteyen Gümüş, ekibin geldiğini görünce baygın numarası yaparak hastaneden kaçmayı başardı.