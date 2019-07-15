Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle 150 bine yakın kişi Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile mesleklerinden ihraç edildi, sivil ölüme terk edildi.





“Ben terörist değilim” çıkışıyla yaşadıklarını sosyal medya üzerinden anlatan Prof. Dr. Yunus Serin, “15 Temmuz mağduruyum.” diyerek uğradığı hukuksuzluklara dikkati çekti.







AKP'NİN CADI AVI DEVAM EDİYOR





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 15 Temmuz'un akabinde Hizmet Hareketi'ne karşı başlattığı cadı avında on binlerce masum aile baskı, zulüm ve hukuksuzluklara maruz kaldı.





Devletin izni ile faaliyet gösteren Bank Asya'ya para yatırmak, fakir öğrenciler için kermes tertip etmek, çocuklarını Hizmet Hareketi'nin açtığı okullara göndermek terör suçu sayıldı.





Darbe ile irtibatı ispat edecek tek delil olmadığı halde 500 binden fazla kişi hakkında soruşturma açılırken, 150 bin kişi gözaltına alındı. 50 bine yakın kişi tutuklandı. 220 bin kişinin pasaportu iptal edildi.





İNŞAATTA ÇALIŞMAK BİLE YASAK!





Mallarına, banka hesaplarına, emekli maaşlarına ve şirketlerine el konulan insanların asgari ücretle inşaatta çalışmasına, taksi şoförlüğü yapmasına bile müsaade edilmedi.





Sosyal medya üzerinden yayımladığı bir video ile vicdanlara seslenen Prof. Dr. Yunus Serin, akademik camiadaki arkadaşlarının ve talebelerinin bir günde kendisine nasıl sırt çevirdiğini anlattı.





30 yıl akademisyenlik yapan ve Tarım Bakanlığı’nın birçok projesinde görev yapan Yunus Serin, bir parça olsun vicdan sahibi insanlara seslenerek, “Ben terörist değilim.” dedi.





Baskı ve zulümden kaçan Profesör Yunus Serin, "Ben 15 Temmuz mağduruyum." dedi.

PROFESÖR SERİN: BİNLERCE ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİM







42 yıl 6 ay çalışarak 1 Eylül 2014 tarihinde emekli olduğunu belirten Serin, "Binlerce öğrenci ve 4 profesör yetiştirdim. Benim uzmanlık alanım çayır, mera, yem bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahıdır. AKP iktidarı döneminde 13 yıl Tarım Bakanlığına danışmanlık yaptım.” ifadelerini kullandı.







"BEN TERÖRİST DEĞİLİM"





“Türkiye’de bana terörist dediler. Ben terörist değilim. Ben 30 yıllık profesörüm." diyen Yunus Serin, "Benim 30’u kitap olmak üzere Türkiye tarımı üzerine 384 eserim bulunmaktadır. Ben 15 Temmuz mağduruyum. 1 Temmuz 2017 tarihinde itibaren tüm emeklilik haklarım geri alındı. 9 ziraat mühendisinin çalıştığı bir danışmanlık şirketim vardı. 91 bin TL ceza yazılarak kapatıldı, evimi satarak cezamı ödedim. Ömrüm boyu topladığım paralarla bir araba almıştım, ona da el koydular.” dedi.





6 ÇOCUĞUMU İŞTEN ATTILAR, BİRİNE 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERDİLER





Serin 6 çocuğunun işten atıldığını, bir çocuğuna 8 yıl 9 ay hapis cezası verildiğine işaret ederek, "Eskiden ben Türkiye’de tanınan, saygı duyulan bir kişiydi. Ben bu iftiralardan sonra en yakın akrabalarım, talebelerim tarafından horlanan, dışlanan ve nefret edilen bir kişi haline geldim. Ben terörist değilim.” ifadelerini kullandı.





Yunus Serin’in sosyal medyadan başlattığı “Ben terörist değilim” seslenişine destek geldi. 83 yaşındaki Eğitimci Aysal Aytaç’ta yayınladığı bir video ile “Ben terörist değilim.” dedi.





EĞİTİMCİ AYSAL AYTAÇ: 83 YAŞINDAYIM, SİLAHLA HİÇ İŞİM OLMADI





Aysal Aytaç, “43 yıllık meslek hayatının 38 yılı hep yönetim hizmetlerinde geçtim. 83 yaşındayım hayatımda bir silahla hiç işim olmadı. Ama bu camiaya yakınlıktan dolayı terörist olarak ilan edildik. Bundan dolayı çok sevdiğim, canım aziz bildiğim ülkemin dışına çıkmak zorunda kaldım. Bu durumdan hiç üzülmüyorum, fakat bu güzel insanlara ıstırap çektirenleri de Allah’ıma havale ediyorum.” dedi.







