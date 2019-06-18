Samanyolu Haber /Gündem / ''Ben hiçbir vaadi karşılıksız bırakmadım" demişti... Ne kadar doğru /18 Haziran 2019 10:43

''Ben hiçbir vaadi karşılıksız bırakmadım" demişti... Ne kadar doğru

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Vaatleri ne kadar yerine getridi

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde adaylar Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım canlı yayında karşı karşıya gelmişti. Program sırasında Yıldırım, "Siyasetçinin kalitesini yerine getirdiği vaatler belirler" diye belirtmişti. Yıldırım ayrıca, "Ben hiçbir vaadi karşılıksız bırakmadım" demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Özkan'ın paylaştığı videoda, Binali Yıldırım'ın geçmişte verdiği vaatler hatırlatıldı.

Görüntülerde, 2013 yılında Yıldırım'ın 5 yıl içinde milli trenin raylara konulacağını belirttiği görülüyor. Yine görüntülerde, Yıldırım'ın, 6 yıl içinde ilk Türk yolcu uçağının göklerde olacağını söylediği fark ediliyor. Videonun sonunda ise, Yıldırım'ın önceki akşam programda söylediği, "Siyasetçinin kalitesini yerine getirdiği vaatler belirler" sözüne yer veriliyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ''Ben hiçbir vaadi karşılıksız bırakmadım" demişti...... Sonraki Haber >>

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Vaatleri ne kadar yerine getridi

Vaatleri ne kadar yerine getridi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Yeniden gözaltına alındı

Yeniden gözaltına alındı

Beyler misafir, giderler...

Beyler misafir, giderler...

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:02:44