23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde adaylar Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım canlı yayında karşı karşıya gelmişti. Program sırasında Yıldırım, "Siyasetçinin kalitesini yerine getirdiği vaatler belirler" diye belirtmişti. Yıldırım ayrıca, "Ben hiçbir vaadi karşılıksız bırakmadım" demişti.







CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.





Özkan'ın paylaştığı videoda, Binali Yıldırım'ın geçmişte verdiği vaatler hatırlatıldı.





Görüntülerde, 2013 yılında Yıldırım'ın 5 yıl içinde milli trenin raylara konulacağını belirttiği görülüyor. Yine görüntülerde, Yıldırım'ın, 6 yıl içinde ilk Türk yolcu uçağının göklerde olacağını söylediği fark ediliyor. Videonun sonunda ise, Yıldırım'ın önceki akşam programda söylediği, "Siyasetçinin kalitesini yerine getirdiği vaatler belirler" sözüne yer veriliyor.







