''Ben 'hak, hukuk, adalet' diyorum, Erdoğan 'çay, kek, oralet' diyor''

İnce'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:







*Erdoğan sen kindar nesil dersen, minicik köpek yavrusunun bacaklarını keserler sonra."Bir değişim rüzgarını, umudun yeniden şekillenmesini, Edirne'den Kars'a görüyorum her yerde görüyorum. Geçenlerde dedim ki; Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinci köprüyü Özal yaptı, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü İnce yapar dedim. O da dedi ki bana ‘Dördüncü köprüyü nereye yapacaksın?' diye soruyor. Erdoğan sana sesleniyorum Pendik'ten ben dördüncü köprüyü Edirne'den Kars'a kuruyorum. Dünyanın en büyük köprüsü bu… Gönül köprüsü…







*Belki de bu kadar kötü günler geçirirken bu ülke insanları kamplaştırdılar, böldüler… Her gün ölümler, zulümler artık manyaklar hayvanlardan intikamını almaya başladı. İşte bu kamplaşmış, kutuplaşmış hayvanlara işkence eden böyle bir toplum olmaktan kurtulacağız. Çocuklarımıza birbirini sevmesini öğreteceğiz.





*Benim en büyük projem huzur. Topluma barış vadediyorum. Projemiz 3B… Önce barışacağız… Ekonomik olarak büyüyeceğiz… Adil bölüşeceğiz.





*Aday olduğumda 4 Mayıs'ta parti rozetini çıkardım Türk bayrağı taktım. Dedim ki 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilere değil bu mübarek bayram gününde Ak Partililere de kardeşim diyeceğim… MHP'lilere de kardeşim diyeceğim… İYİ Partililere de kardeşim diyeceğim… HDP'lilere de kardeşim diyeceğim… Saadet Partililere de kardeşim diyeceğim… 81 milyonun bayramını kutluyorum.







*Türkiye bir ikili yarışta. Bir yanda Erdoğan bir yanda İnce. Şimdi projeleri söylüyorum. İnce diyor ki hak, hukuk, adalet… Erdoğan diyor ki ‘çay, kek, oralet… Ben diyorum ki kuantum, uzay madenciliği, sürücüsüz arabalar… Dünya 10 yıl sonra bambaşka bir durumda olacak. O da diyor ki her mahalleye bir kıraathane açacakmış. Bedava çayla kek verecekmiş. Yakında arnavut ciğeri, İnegöl köfte bakın göreceksiniz proje genişliyor.

