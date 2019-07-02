“Ben burada ölüyorum” diyen hasta tutuklu Hüseyin Kara’nın mahkemesi var

8 Mart 2019’da tutuklanıp Edirne Cezaevine gönderilen Kara, iki aydır Bandırma Cezaevinde bulunuyor. Eşi Zübeyde Kara da Konya Ereğli Cezaevinde tutuklu bulunan Kara’nın üç çocuğuna okuma yazma bilmeyen annesi Fidan Kara bakıyor. Zübeyde Kara’nın davası ise 22 Ağustos 2019’da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.





GERGERLİOĞLU’NDAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olan ve aynı üniversitede doktorasını tamamlayan Hüseyin Kara, 11 Nisan 2019’da TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na mektup yazmış ve yardım istemişti.





25 yıl önce babasını kaybeden ve yetim büyüyen Kara mektubunda, “Ömer bey burada ölüyorum, sesimi kimseye duyuramıyorum. Üç çocuğum da yetim büyüsünler istemiyorum. Tedavimi ev ortamında yapmak istiyorum. Her türlü adli tedbirlere razıyım. Adli kontrol, ev hapsi hepsine razıyım. Ne olursunuz sesimi duyurun…





Ben bu rahatsızlığımdan dolayı daha fazla hayatta kalamayacağım. Mahkememe dilekçe yazıp mazeretlerimi ilettim. Hiçbir cevabi yazı gelmedi… Benim ilk duruşmam 13.06.2019 günü yapılacak. Ben o zamana kadar hayatta kalamam. Ben ölüyorum. Son çare olarak size mektup yazayım dedim. Bu mektup sizlere ulaşır mı bilmiyorum. Benim babam vefat etti ve yetim büyüdüm, babasızlığı çok iyi bilirim. Benim üç yavrum babasız büyümesin” demişti.