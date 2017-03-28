Samanyolu Haber /Gündem / Belediyeyi aile şirketine çeviren bir Başkan da İzmir'den /28 Mart 2017 09:46

Belediyeyi aile şirketine çeviren bir Başkan da İzmir'den

İzmir’in Torbalı İlçesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, belediyeyi adeta akraba ve yandaş şirketine dönüştürdü.

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İzmir'in Torbalı İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, belediyeyi adeta akraba ve yandaş şirketine dönüştürdü. Görmez, belediyenin yaklaşık 500 personelinin bağlı bulunduğu fen işleri ve destek hizmetlerinin sorumluluğu ve garaj amirliğine ablasının oğlu Hakan İşbilir'i atadı.

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Kayınbiraderi Gani Kıratlı'yı spor okullarının başına getirdi.Görmez'in teyzesinin oğlu Adnan Alemdar da fırsatı kaçırmadı, belediye seçiminin ardından Mersin'den Torbalı'ya geldi ve taşeron kadroda vasıflı işçi unvanı verildi.



YANDAŞLARI DA UNUTMADI
Belediye Başkanı Görmez yandaşları da unutmadı. AKP Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık'ın kızı Nur Akbıyık sözleşmeli memur oldu. AKP'nin eski ilçe başkan yardımcısı Feyza Tek de sözleşmeli memur yapıldı. Torbalı'da uzun yıllar belediye başkanlığı yapan CHP İlçe Başkanı İsmail Uygur SÖZCÜ'ye şöyle konuştu:

‘MOBBİNG UYGULANIYOR'
“Eski belediye personelini mesai saatinde boş odalarda oturtuyor, başlarına da birer kişi dikiyor. Belediye bütçesinden maaşa bağladığı bu bekçiler gelen giden insanları sorgu-sual ediyor, personelin her adımını takip ediyor ve üst kademelerine bildiriyor. Takipçinin arkasına da bir takipçi koyuyorlar. Personele, başkanın istemediği kişilerle görüşme yasağı koyuyor ve tehdit ediyorlar.” Uygur'un bir başka çarpıcı iddiası da belediye başkanı Görmez'in kardeşi Yavuz Görmez hakkında. CHP'li eski başkan şöyle devam etti: “Yavuz Görmez, şehrin bitişiğinde 29 dönümlük tarla satın aldı, hemen ardından imar planında değişiklik yapılarak burası konut alanı yapıldı.
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